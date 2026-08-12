Tucumán: Modificaron el chasis de la cabina de un camión térmico para esconder más de 770 kilos de hojas de coca

Durante la inspección, llevada a cabo sobre la Ruta Provincial N°307, los gendarmes notaron que el conductor viajaba desde Salta con el rodado vacío.

Los funcionarios profundizaron una requisa y detectaron anomalías e imperfecciones en las uniones de las placas metálicas de las paredes internas de la caja como así también diferencias en las dimensiones de la estructura del mismo.

En ese doble fondo los uniformados sacaron 32 bolsas arpilleras y de nylon, las cuales acondicionaban 779 kilos del vegetal en estado natural.

El ciudadano, de nacionalidad argentina, quedó supeditado a la causa.