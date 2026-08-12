Tucumán: Modificaron el chasis de la cabina de un camión térmico para esconder más de 770 kilos de hojas de coca

Durante la inspección, llevada a cabo sobre la Ruta Provincial N°307, los gendarmes notaron que el conductor viajaba desde Salta con el rodado vacío.
Los funcionarios profundizaron una requisa y detectaron anomalías e imperfecciones en las uniones de las placas metálicas de las paredes internas de la caja como así también diferencias en las dimensiones de la estructura del mismo.
En ese doble fondo los uniformados sacaron 32 bolsas arpilleras y de nylon, las cuales acondicionaban 779 kilos del vegetal en estado natural.
El ciudadano, de nacionalidad argentina, quedó supeditado a la causa.
En la tarde de ayer, los efectivos de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un camión térmico Mercedes Benz, cuando se encontraban emplazados sobre el kilómetro 106 de la Ruta Provincial N°307, Departamento Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
Al iniciar con las preguntas de rutina, el conductor manifestó que circulaba desde la localidad de Cafayate (Salta) y que tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán. Seguidamente, los funcionarios solicitaron la apertura de las puertas de la parte trasera del camión y notaron que el mismo estaba vacío.
Ante ello, los gendarmes profundizaron el control y descubrieron anomalías e imperfecciones en las uniones de las placas metálicas de las paredes internas de la caja térmica, al igual que divisaron diferencias en las dimensiones de la estructura del rodado. Se procedió a utilizar el escáner móvil, que arrojó imágenes de cuerpos extraños.
Con previa autorización del Juzgado Federal de Tucumán N°2, el personal de la Fuerza removió una de las piezas externas y confirmó la existencia de bolsas arpilleras y de nylon acondicionadas en un doble fondo.
Tras el hallazgo, los gendarmes trasladaron el operativo hacia el asiento de la Unidad. Allí, los funcionarios extrajeron 32 bultos que contenían 779 kilos de hojas de coca en estado natural.
Además, el personal de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional informó que el involucrado presenta antecedentes en infracción a la Ley 22.415 y Ley Nacional de Tránsito y Transporte de Automotor de Cargas.
El Magistrado interviniente dispuso el decomiso de la mercadería ilegal y del vehículo, como así también el ciudadano mayor de edad quedó supeditado a la causa.