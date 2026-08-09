Corrientes se suma a un proyecto para crear una reserva transfronteriza junto a Entre Ríos, Uruguay y Brasil

Corrientes participa de un proyecto regional para crear una Reserva de Biosfera Transfronteriza junto a Entre Ríos, Uruguay y Brasil, una iniciativa que busca proteger ecosistemas compartidos y, al mismo tiempo, impulsar actividades vinculadas con el ecoturismo, la producción sostenible y la integración entre los territorios involucrados. La propuesta comenzó a tomar forma durante una jornada de trabajo realizada en la ciudad entrerriana de Chajarí.

Del encuentro participaron representantes de Parques y Reservas de Corrientes y autoridades de seis municipios de la provincia, además de funcionarios entrerrianos, una delegación uruguaya integrada por representantes del departamento de Artigas y del Ministerio de Ambiente, y autoridades brasileñas de Barra do Quaraí y del estado de Rio Grande do Sul. También se incorporaron equipos técnicos del INTA y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Uno de los principales objetivos es obtener el reconocimiento de la Unesco como Reserva de Biosfera Transfronteriza. En caso de concretarse, el área podría convertirse en la sexta reserva trifronteriza de este tipo en el mundo. La propuesta contempla preservar la biodiversidad sin excluir las actividades económicas, promoviendo un modelo que articule conservación, turismo de naturaleza, educación ambiental y formas de producción compatibles con el cuidado de los ecosistemas.

Los equipos técnicos comenzaron ahora a trabajar sobre la delimitación del territorio y la definición de las primeras etapas del proyecto. Las próximas instancias incluirán reuniones con municipios, sectores productivos, industrias, instituciones académicas y organizaciones sociales para establecer qué actividades podrán desarrollarse dentro del esquema. La iniciativa busca convertir a la región compartida por Argentina, Uruguay y Brasil en un modelo de cooperación ambiental con proyección internacional.