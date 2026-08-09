Tirar bicarbonato y vinagre caliente en el desagüe de la ducha: para qué sirve y por qué cada vez más personas recomiendan hacerlo

Con el paso de los días, el desagüe de la ducha puede acumular restos de jabón, pelos, grasa y otros residuos que terminan provocando malos olores o dificultades para que el agua circule.

Antes de recurrir a productos específicos, existe un truco casero que muchas personas utilizan para realizar una limpieza básica de las cañerías: bicarbonato de sodio y vinagre caliente. La combinación produce una reacción efervescente que puede ayudar a desprender parte de la suciedad adherida a las paredes internas del desagüe.

Cómo hacer el truco en el desagüe

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos.

Primero hay que retirar, en la medida de lo posible, los pelos y restos visibles que estén acumulados en la rejilla del desagüe. Después, se puede colocar media taza de bicarbonato de sodio directamente dentro del desagüe.

A continuación, se agrega lentamente una taza de vinagre blanco previamente calentado, pero sin llevarlo a una temperatura de ebullición. La mezcla comenzará a formar espuma y burbujas. En ese momento conviene dejarla actuar durante unos minutos.

El bicarbonato y el vinagre generan una reacción efervescente que puede ayudar a remover parte de los residuos acumulados en el desagüe. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Finalmente, se puede enjuagar el desagüe con agua caliente para ayudar a arrastrar los restos que hayan quedado.

Por qué se produce tanta espuma

El efecto que se observa al combinar ambos ingredientes se debe a una reacción ácido-base.

El bicarbonato es una sustancia alcalina, mientras que el vinagre contiene ácido acético. Cuando entran en contacto, se libera dióxido de carbono, lo que genera las burbujas características.

Esa efervescencia puede ayudar a aflojar algunos residuos superficiales, aunque no significa que la mezcla disuelva cualquier tipo de obstrucción. Por eso, funciona mejor como una medida de limpieza y mantenimiento que como solución para una cañería completamente tapada.

Qué puede ayudar a eliminar los restos

El truco puede resultar útil principalmente cuando el problema está relacionado con residuos de jabón, suciedad y olores acumulados en el desagüe.

Sin embargo, si la obstrucción está formada principalmente por una gran cantidad de pelos o se encuentra profundamente dentro de la cañería, probablemente la mezcla no sea suficiente.

En esos casos, lo primero es retirar físicamente los residuos y, si el problema continúa, utilizar un método adecuado para destapar la cañería.

Una precaución importante

Aunque el bicarbonato y el vinagre son ingredientes habituales en la limpieza del hogar, no conviene mezclarlos con productos químicos para destapar cañerías. Algunos limpiadores contienen sustancias que pueden reaccionar de manera peligrosa al entrar en contacto con otros productos.

Por eso, si previamente se utilizó un destapacañerías químico, es mejor no agregar vinagre, bicarbonato ni otros productos hasta asegurarse de que la cañería haya sido completamente enjuagada y seguir las indicaciones del fabricante.

Cada cuánto se puede hacer

Como método de mantenimiento, puede utilizarse de manera ocasional, especialmente cuando comienzan a aparecer malos olores o el agua tarda un poco más de lo habitual en drenar.

No es necesario hacerlo todos los días ni varias veces por semana. Además, mantener limpia la rejilla y retirar los pelos después de bañarse suele ser una de las medidas más efectivas para evitar que el problema vuelva a aparecer.