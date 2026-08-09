Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Córdoba: una intendenta interina fue desplazada, se negó a abandonar su cargo y estuvo atrincherada en la municipalidad

Published

La funcionaria había asumido hacía seis meses, luego de que su esposo y jefe comunal, Omar De Giovanni, pidiera una licencia por motivos de salud.

Una situación inesperada generó tensión este viernes al mediodía en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, en CórdobaAndrea Romanutti, quien ocupaba de manera interina la intendencia, permaneció dentro de la municipalidad y se negó a abandonar el cargo después de que el Concejo Deliberante resolviera desplazarla.

La decisión del cuerpo legislativo fue tomada por unanimidad y estableció que Griselda Llanos, hasta ese momento presidenta del Concejo Deliberante, debía quedar al frente del Ejecutivo municipal.

El conflicto derivó en una reunión entre concejales y la cúpula policial en la sede del Concejo, donde comenzaron a analizar cómo avanzar frente a la negativa de Romanutti a acatar la resolución.

Por qué desplazaron a la intendenta interina

Romanutti había llegado al Ejecutivo municipal de manera interina hacía aproximadamente seis meses. Su designación se produjo después de que el intendente Omar De Giovanni, su esposo, solicitara una licencia médica.

Ante una nueva extensión de esa licencia por enfermedad, el Concejo Deliberante decidió intervenir en la sucesión temporal del Ejecutivo y definir quién continuaría al frente de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago. En ese contexto, los concejales resolvieron desplazar a Romanutti y designar en su lugar a Llanos.

El insólito episodio ocurrió este viernes al mediodía en Villa Santa Cruz del Lago. (Foto: gentileza El Doce)
El insólito episodio ocurrió este viernes al mediodía en Villa Santa Cruz del Lago. (Foto: gentileza El Doce)

La funcionaria, sin embargo, rechazó la medida y permaneció en las dependencias municipales. Según trascendió, su decisión fue no abandonar el cargo pese a la resolución adoptada por los concejales.

La negativa de Romanutti generó un escenario de tensión institucional y obligó a las autoridades locales a evaluar los pasos a seguir.

Mientras la intendenta interina continuaba dentro de la municipalidad, concejales y la cúpula policial se reunieron en el Concejo Deliberante para definir cómo proceder ante la situación.

Finalmente, Romanutti aceptó la decisión del Concejo y luego de varias horas, abandonó la municipalidad.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El confuso Javier Milei: inviolabilidad de la propiedad privada y silencio ante una capilla usurpada en Catamarca

La escena expone una contradicción difícil de explicar, pero con responsabilidades bien claras. CATAMARCA (Por Federico Mena Saravia).- Mientras el Congreso debatía la ley de...

3 días ago

NOTICIAS

Un hombre fue mordido por dos perros Bull Terrier en un barrio privado, demandó a sus dueños y deberán indemnizarlo con $2.700.000

Los animales atacaron a un vecino mientras paseaba con su mascota dentro de un country de Ingeniero Maschwitz. Sufrió una fractura en una mano...

3 días ago

NOTICIAS

“Te voy a matar a vos y a tu familia”: un hombre golpeó y amenazó a un adolescente a la salida de un colegio en Mendoza

El violento episodio ocurrió en la puerta de la Escuela 9-035 Normal “General Toribio de Luzuriaga”, en Tunuyán. Hasta el momento no se sabe...

3 días ago

Politica

Bullrich informó cambios en el proyecto de la Ley de Tierras: “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra”

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado comunicó las modificaciones de la iniciativa que impulsa el Gobierno. “Por primera vez...

5 días ago