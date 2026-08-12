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POLICIALES

Buenos Aires: Detectaron resina de marihuana oculta en 560 cajas con cigarrillos electrónicos

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El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 12, con apoyo del escáner portátil y el can antinarcóticos “Dron”.

Los dispositivos de vapeo se encontraban acondicionados en distintas presentaciones y con variedad de sabores.

Entre ellos, 42 cajas albergaban una combinación de hongos alucinógenos rotulada con la descripción “La resina viva. Mezcla mágica de hongos”.

Personal de la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas” dependiente del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo” se encontraba realizando controles preventivos sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 85,500, cuando detuvieron la marcha de un camión de servicio de paquetería, en la localidad bonaerense de Zárate.

Durante el control sobre el rodado, los gendarmes utilizaron el escáner portátil y el can antinarcóticos “Dron”, que reaccionó como lo hace ante presencia de estupefacientes sobre distintas cajas, provenientes de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

Ante esta reacción y con la autorización del Magistrado Interviniente, los uniformados abrieron las cajas en donde se encontraban 560 cajas con dispositivos electrónicos o vapeadores, de origen extranjero, acondicionados en una presentación de cajas de colores, con distintos sabores y formatos.

 

 

El interior de cada dispositivo, contenía una sustancia pegajosa, con resultado positivo para resina de marihuana. Se trata de un componente con Tetrahidrocannabinol (THC) principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis que se evapora al momento de accionar el dispositivo para fumar.

 

 

 

 

Es una sustancia química responsable de efectos que alteran la mente y el comportamiento, produciendo una sensación de euforia. Los funcionarios pudieron individualizar en 42 cajas, dispositivos con una combinación de hongos alucinógenos.

Intervino el Juzgado Federal de Campana que dispuso la incautación de la totalidad de los elementos hallados.

 

 

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