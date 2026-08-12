Buenos Aires: Detectaron resina de marihuana oculta en 560 cajas con cigarrillos electrónicos

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 12, con apoyo del escáner portátil y el can antinarcóticos “Dron”.

Los dispositivos de vapeo se encontraban acondicionados en distintas presentaciones y con variedad de sabores.

Entre ellos, 42 cajas albergaban una combinación de hongos alucinógenos rotulada con la descripción “La resina viva. Mezcla mágica de hongos”.