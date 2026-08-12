Catamarca: Intentaron esquivar el control de la Fuerza con una camioneta acondicionada con más de 540 kilos de hojas de coca

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N°46, localidad de La Puntilla, Departamento de Belén.
A la altura del kilómetro 85, los gendarmes controlaron un primer vehículo que oficiaba de “puntero” y minutos más tarde interceptaron el segundo rodado, cuyo conductor trató de huir del dispositivo.
Los funcionarios encontraron 549 kilos 865 gramos del vegetal, valuados en 41.724.000 pesos argentinos, distribuidos en el asiento trasero y caja de la camioneta.
Cuatro personas quedaron supeditadas al delito de contrabando.
Los uniformados de la Sección “Belén” del Escuadrón 23 “Tinogasta” llevaron a cabo un procedimiento sobre la Ruta Nacional N°46, a la altura del kilómetro 85, localidad de la Puntilla (Catamarca). En el lugar, los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo Chery Tiggo ocupado por dos ciudadanos, quienes viajaban desde la provincia de Tucumán.
Minutos más tarde, los funcionarios notaron que una camioneta Toyota Hilux (blanca) intentó sobre pasar el control de Gendarmería Nacional y el conductor junto con su acompañante trataron de escaparse efectuando una maniobra brusca, pero el rodado fue interceptado inmediatamente.
Se procedió a realizar un control documentológico y físico del segundo vehículo, constatando la existencia de bultos de grandes dimensiones sobre el asiento y caja de la camioneta, similares a los usados para el traslado de mercadería ilegal.
Asimismo, durante el registro los ciudadanos manifestaron que los propietarios del vegetal eran los ocupantes del primer automóvil, que había sido controlado inicialmente por el personal de la Fuerza.
Ante tal situación, los efectivos pusieron en conocimiento sobre el hallazgo al Juzgado Federal de Catamarca, el cual autorizó una inspección más exhaustiva. Tras la requisa, los gendarmes contabilizaron un total de 549 kilos 865 gramos de hojas de coca en estado natural.
Finalmente, se procedió a secuestrar la mercadería, valuada en 41.724.000 pesos argentinos, se labró las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 y los cuatro involucrados quedaron supeditados a la causa.
Además, intervinieron en el operativo la Fiscalía Federal de la provincia y el personal de ARCA-DGA.