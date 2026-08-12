Catamarca: Intentaron esquivar el control de la Fuerza con una camioneta acondicionada con más de 540 kilos de hojas de coca

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N°46, localidad de La Puntilla, Departamento de Belén.

A la altura del kilómetro 85, los gendarmes controlaron un primer vehículo que oficiaba de “puntero” y minutos más tarde interceptaron el segundo rodado, cuyo conductor trató de huir del dispositivo.

Los funcionarios encontraron 549 kilos 865 gramos del vegetal, valuados en 41.724.000 pesos argentinos, distribuidos en el asiento trasero y caja de la camioneta.

Cuatro personas quedaron supeditadas al delito de contrabando.