Victoria Tolosa Paz desafió al Gobierno por Inocencia Fiscal II: “¿Será que teníamos razón con Adorni?”

Victoria Tolosa Paz cuestionó al oficialismo por el cambio introducido en el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de que se excluyera a las personas políticamente expuestas del régimen.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó al oficialismo por el cambio introducido en el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de que se excluyera a las personas políticamente expuestas del régimen. La legisladora volvió a poner el foco en el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y reclamó explicaciones a La Libertad Avanza.

A través de sus redes sociales, Tolosa Paz apuntó contra los diputados oficialistas y sostuvo que “no se animan a decirnos la verdad”. En particular, cuestionó al legislador Benegas Lynch y planteó interrogantes sobre los motivos que llevaron al Gobierno a modificar el alcance de la iniciativa.

La comparación con el caso Adorni

Tolosa Paz vinculó el cambio legislativo con la situación del exjefe de Gabinete, quien había quedado envuelto en cuestionamientos por el incremento de su patrimonio y posteriormente se había adherido al primer régimen de Inocencia Fiscal. “¿Será que no quieren aceptar que teníamos razón con Adorni?”, preguntó la diputada.

En el video difundido junto con su publicación, la exministra de Desarrollo Social recordó que el oficialismo había defendido inicialmente que las personas políticamente expuestas tenían “el mismo derecho de entrar a un régimen simplificado como cualquier otro”. Por eso, consideró necesario explicar por qué se produjo el cambio de postura en apenas una semana.

Tolosa Paz reclamó explicaciones al oficialismo

“¿Han cambiado el articulado porque han reconocido que es un escándalo público que no se terminó con la salida de Manuel Adorni?”, planteó Tolosa Paz. La diputada también deslizó otras posibles motivaciones detrás de la modificación, entre ellas la necesidad del oficialismo de conseguir apoyos para aprobar el proyecto en el recinto.

La legisladora sostuvo que la discusión expone problemas de transparencia y opacidad en el tratamiento de la iniciativa. En su publicación, finalmente, acusó a la denominada “casta mileísta” de haber perdido una herramienta que, según afirmó, podía favorecer prácticas de evasión.