«¡Ganamos 25 mil millones de dólares!»: Rodolfo Tailhade apuntó al Gobierno por el préstamo de EE.UU. en 2025

El diputado nacional recordó una frase de Trump sobre el dinero prestado en 2025 y le exige a Luis Caputo que de explicaciones

El diputado nacional Rodolfo Tailhade fue durísimo con el gobierno nacional de Javier Milei por el dinero desembolsado por la administración de Estados Unidos en 2025, en la previa de las elecciones legislativas de 2025. Señaló que el propio Donald Trump habló de la ganancia obtenido y le pidió a Luis Caputo que de explicaciones sobre las condiciones de aquel préstamo.

A través de sus redes sociales, el legislador kirchnerista no tuvo piedad con los funcionarios del gobierno por el dinero recibido por parte de EE.UU. “¡Ganamos 25 mil millones de dólares con ese acuerdo con Argentina!” ¡Qué poco se habla de la confesión de @RealDonaldTrump! Dijo que la intervención del Tesoro estadounidense en Argentina en octubre de 2025, para evitar que el estúpido de Milei perdiera las elecciones, le significó ganancias por 25.000.000.000 de dólares”, señaló.

Por otro lado, Tailhade reconoció en su posteo que “ahora se entiende por qué los ladrones seriales @LuisCaputo y @PabloQuirno nunca informaron los términos y condiciones de aquel préstamo de Trump. Detrás hubo un negocio fabuloso, a costa de la miseria de los argentinos: Trump y Bessent pusieron 2 mil millones de dólares y se llevaron 25 mil millones”.

Rodolfo Tailhade pide que Caputo de explicaciones al pueblo argentino

El diputado nacional apuntó los cañones al ministro de Economía, Luis Caputo, y pide que expliqué donde está el dinero de aquel préstamo otorgado hace casi un año atrás por el Tesoro estadounidense.

“¿Alguno de los corruptos del Ministerio de Economía va a explicar algo? El pueblo argentino que la está pasando mal quiere saber si esos 23 mil millones de dólares que ganaron Trump y sus secuaces salieron de las arcas del Estado argentino”, indicó.

El acuerdo con Estados Unidos y la figura de Scott Bessent

El dinero al que hace alusión Rodolfo Tailhade es un préstamo al país otorgado en octubre de 2025, donde el propio secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por US$ 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina.

El dinero fue entregado en pos de apoyar al gobierno nacional de Javier Milei en las elecciones legislativas del año pasado y según se informó en su momento, en enero de este año, se habría confirmado la devolución por parte de Argentina de los fondos activados en su momento.