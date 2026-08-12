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Defensores de Vilelas venció a Tucumán Central y se subió a la punta de la Reválida

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Defensores de Vilelas derrotó este miércoles por 4 a 3 a Tucumán Central, en un partidazo jugado en el estadio Juan Alberto García, por la tercera fecha de la Reválida del Federal A, y quedó como puntero de la Zona A.

Gustavo Carballo, Enzo Niz, Gonzalo Ríos y Lautaro Larrasábal anotaron para el Verde, mientras que para el conjunto tucumano convirtieron Valentín Montenegro, en dos ocasiones, y Ramón Martínez.

Tucumán Central se puso en ventaja a los 6 minutos de juego, pero Defensores de Vilelas igualó raídamente, y se puso 2-1 arriba antes del entretiempo.

En el complemento llegarían más goles: Ríos amplió la ventaja para el local, y sobre el final del partido hubo tres tantos en siete minutos, ya que primero descontó el equipo tucumano, pero el Verde volvió a estirar la ventaja, hasta que otra vez apareció Montenegro para el 4-3 final.

Con esta victoria, Defensores de Vilelas llegó a 7 puntos y quedó como puntero de la Zona A, mientras que Tucumán Central está último, con sólo 1 unidad, y muy comprometido con el descenso.

En la próxima fecha, el equipo chaqueño visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

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