Con la participación de representantes de PyMEs, economías regionales, cámaras empresarias y especialistas, los senadores Jorge Capitanich y Marcelo Lewandowski encabezaron en el Senado la charla debate “Una agenda para el desarrollo nacional: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?”, con el objetivo de construir propuestas frente a la crisis que atraviesa el aparato productivo argentino.

Capitanich expresó que en el Senado se han analizado múltiples iniciativas legislativas vinculadas a distintas situaciones de las pymes, como los problemas de embargos preventivos, y la emergencia previsional e impositiva que atraviesa el sector. Remarcó que la coyuntura está dada por una caída masiva del consumo, y el aumento de los costos de servicios públicos que “ha provocado el quiebre de aproximadamente 26.400 pymes, que se pueden estimar en 40 mil a fin de año, con un impacto negativo en el empleo formal e informal”.

En ese marco, sostuvo que el Congreso viene trabajando en distintas iniciativas para acompañar al sector, entre ellas la declaración de la emergencia PyME, con medidas vinculadas a la cuestión tarifaria, impositiva, productiva y laboral.

Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski sostuvo que las comisiones del Senado deben ser receptoras de las necesidades del sector productivo. “Estamos convencidos de que es con la fuerza de nuestras PyMEs y de nuestras economías regionales, proyectadas al mercado interno, a las exportaciones y al crecimiento, que la Argentina puede salir adelante”, afirmó.

Destacó, además, que han presentado un proyecto de ley de inversiones productivas, con descuentos en el impuesto a las ganancias.

“En algún momento propusimos leyes para crecer; hoy la sensación es que estamos actuando como bomberos, tratando de parar la sangría”, señaló. E informó que ha presentado un proyecto que busca evitar el cierre de las empresas por embargos de ARCA, a partir de la suspensión de ejecuciones fiscales por el plazo de un año, para pymes, empresas recuperadas, cooperativas, profesionales autónomos y monotributistas.

Por último, remarcó el mal momento que están viviendo los comercios y las industrias. “Deberíamos estar diputados y senadores promoviendo que el aparato productivo pueda estar en pie y seguir generando mano de obra. El trabajo genuino en la Argentina lo van a dar nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas. El trabajo de calidad que hace falta para el desarrollo nacional”.

En el cierre del encuentro, Capitanich sostuvo que “la Argentina necesita articular un consenso político amplio para garantizar la perdurabilidad de las políticas públicas”, y afirmó que el país debe construir acuerdos que trascienden las coyunturas.

El senador remarcó que existe un amplio consenso respecto del desarrollo de la iniciativa privada dentro del sistema capitalista, pero advirtió que “el Estado debe promover estímulos para el crecimiento sostenido y la generación de empleo de calidad”.

En ese sentido, convocó a debatir temas estratégicos para el desarrollo nacional, entre ellos los límites de la concentración económica, el grado de apertura comercial y el papel del Estado en la inversión en infraestructura y bienes estratégicos.

El encuentro contó con la participación de 11 expositores de la Bolsa de Comercio de Rosario, CAME, la Cámara de Tabaco de Salta, la Confederación Económica de Misiones, la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados, la Federación Económica de Mendoza, la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quienes aportaron diagnósticos y propuestas sobre los principales desafíos del sector productivo argentino.