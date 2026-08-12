El Decano venció 2 a 1 a Independiente y reavivó su sueño se salvar la categoría

Sarmiento derrotó este miércoles por 2 a 1 a Independiente de Chivilcoy, por la tercera fecha de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, y sumó sus primeros tres puntos, vitales para pelear por mantener la categoría.

Joaquín Molina abrió el marcador para el Decano, a los 25 minutos del primer tiempo, pero diez minutos después igualó Luciano Sanhueza, de penal. Sin embargo, sobre el final del partido, Maximiliano Ibáñez le dio el triunfo al conjunto chaqueño.

Sarmiento logró así su primera victoria en lo que va de la Reválida, tras sendas caídas en las primeras dos fechas (ante Defensores de Puerto Vilelas y Atlético Escobar). En este momento, estaría descendiendo al Torneo Regional Amateur.

Con este resultado, el Decano suma 3 puntos, y en la próxima fecha recibirá a Boca Unidos, en el Centenario.