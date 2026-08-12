Axel Kicillof anticipó la campaña nacional para las elecciones de 2027

El partido del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Movimiento Derecho al Futuro, publicó un video que argumenta: «necesitamos un proyecto nacional profundamente federal»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó a través de las redes de su partido Movimiento Derecho al Futuro un video con tono de campaña. En medio de la disputa interna por quién será el candidato que represente al peronismo, Kicillof busca pisar fuerte ya que no puede ser reelecto en la provincia. «Necesitamos un proyecto nacional profundamente federal» es la frase que eligieron para titular el spot de cara a las elecciones de 2027.

La pieza difundida este miércoles combina discursos institucionales del gobernador en la Legislatura bonaerense con imágenes de recorridas territoriales, entregas de viviendas, inauguraciones de obras públicas y actos de gestión. El mensaje se centra en articular un discurso de alcance nacional con eje en el desarrollo federal y la equidad territorial. Kicillof busca proyectar su figura fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof: «Desarrollo federal significa que nadie quede afuera»

Durante su alocución en el video, Kicillof fijó los ejes conceptuales de su propuesta política para el peronismo. «Nuestra mirada es clara. No queremos pueblos, ciudades y regiones que expulsen a sus habitantes por falta de oportunidades educativas, laborales o por falta de infraestructura social básica», afirmó.

Contrapuso la gestión provincial con las políticas de ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei. En ese marco, el mandatario bonaerense hizo hincapié en la integración de las distintas jurisdicciones del país: «Es necesario lograr que todas las regiones de una provincia o de un país puedan crecer. Reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo que no concentre, que no abandone. Desarrollo federal significa que nadie quede afuera y que cada región tenga futuro».

La disputa por la conducción del PJ

El lanzamiento del spot por parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se produce en un escenario de tensión política dentro del peronismo bonaerense y nacional. Al no contar con la posibilidad constitucional de aspirar a un tercer mandato consecutivo en la gobernación en 2027, el espacio que lidera Kicillof impulsa una estrategia de construcción territorial propia. «Sólo así podremos dar vuelta esta historia», sostuvieron.

Esta movilización del entorno platense busca afianzar un perfil autónomo. Mientras los sectores alineados con el «cristinismo» insisten en sostener la centralidad de Cristina Kirchner en la toma de decisiones partidarias, el gobernador bonaerense apoya su armado en intendentes afines y sectores gremiales para proyectar una alternativa nacional. El video finaliza con la consigna «Argentina hay otro camino», y sella así la intención del espacio de disputar el liderazgo de la oposición.