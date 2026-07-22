Enojada por el fracaso de Bullrich con la ley de tierras, Karina manda el proyecto de inocencia fiscal a Diputados

Patricia Bullrich intenta descongelar la agenda parlamentaria que el gobierno pretende imponer en el Senado pero, entre sus choques con Victoria Villarruel y sus peleas contra Karina Milei, deambula casi en soledad por los pasillos del Congreso.

Este martes la jefa de la bancada libertaria se reunió con la Vicepresidenta a solas, con el objetivo de desescalar la confrontación, para aceitar el funcionamiento legislativo. “Patricia fue a poner la cara, sabe que lo que hizo fue una locura”, explicó un integrante de LLA en referencia a las capturas de pantalla que Bullrich filtró al grupo de WhatsApp oficialista, donde también están incorporados Karina Milei y Lule Menem, con la discusión por chat que mantuvo con Villarruel.

Fuentes al tanto de la conversación, comentaron que la ex ministra siguió negando que la filtración a la prensa hubiese sido obra suya pero la confianza entre la legisladora y Villarruel está rota. “¿Qué le va a decir Villarruel? ¿’Sí, Patricia, después te escribo’? Si acaba de hacer públicos los chats, ¿cómo hacés para confiar y contestar cualquier comentario?”, argumentaron.

Tal vez por eso, Bullrich busca desesperadamente que el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, vaya al Senado para explicarles a los integrantes del bloque libertario detalles del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo sobre extranjerización de tierras ya fue reescrito 15 veces. El problema es que los legisladores están de receso y hay apenas un puñado que podría asistir o enviar a sus asesores para escuchar a los funcionarios del gabinete de Javier Milei.

Milei volvió a fracasar con la ley de tierras y Bullrich tuvo que suspender la sesión hasta agosto

En efecto, la jefa de bloque podría incluso sufrir el vacío de sus propios colegas libertarios. “No es una reunión importante, van a estar Patricia, Sturze y nuestros asesores”, minimizó un senador.

LPO informó el jueves pasado que Bullrich ventiló las diferencias con el ministro por la resistencia del gobierno a incluir en el articulado la facultad para que las provincias sancionen su propio régimen para la enajenación de tierras. Desde el entorno de Sturzenegger, consideran que sería inconstitucional, fundamento que discute la ex ministra.

Karina decidió que el proyecto de Inocencia Fiscal ingrese por Diputados, en lugar del Senado, desautorizando a Patricia y empoderanso a Menem.

La explicación del oficialismo en el Senado para que Bullrich invite a Sturzenegger a defender su proyecto ante los legisladores de Milei desconoce que ese debió ser el primer paso, acaso antes de dictaminar la iniciativa en comisión. “Que vengan a explicarlo ellos, es su proyecto”, dijo un senador.

En ese contexto, Karina decidió que el proyecto de Inocencia Fiscal ingrese por Diputados, en lugar de tratarse primero en la Cámara Alta. La definición supone una desautorización a Patricia y un empoderamiento de Martín Menem, que goza de la confianza de la hermana presidencial.

Si bien la Constitución establece que un proyecto de contenido tributario debe iniciar su trámite por Diputados, los libertarios ya recurrieron en otras ocasiones al Senado como cámara de origen pese a que el dictamen en debate incluía artículos dedicados a cuestiones fiscales. El caso más resonante fue el de la reforma laboral, que incluía un paquete fiscal.

Como sea, la hoja de ruta libertaria indicaba hasta el cierre de esta nota que la próxima sesión podría ser el 6 de agosto, fecha en que buscarían llevar al recinto la ley de Sturzenegger.