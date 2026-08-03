Crimen en Mar del Plata: se conocieron los primeros resultados de la autopsia a la joven asesinada

Johana Mailén Antonich, de 24 años, fue asesinada de una puñalada a la altura de la cervical, que le provocó una hemorragia y derivó en un paro cardíaco, de acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, informaron a TN fuentes de la investigación.

El cuerpo de la joven fue encontrado en las últimas horas en una zona de playa del sur de Mar del Plata, en inmediaciones de Punta Cantera y Waikiki. Es un sector donde funcionan instalaciones vinculadas a los balnearios y donde también hay casillas utilizadas por los serenos que trabajan en el lugar.

Entre las pruebas que aguardaban los investigadores estaba el resultado preliminar de la autopsia. De acuerdo a los forenses, la causa de muerte de Antonich fue un paro cardíaco producto de una hemorragia a la altura de la zona cervical, donde tenía una herida de arma blanca, compatible con un puntazo.

También establecieron que la joven presentaba signos de defensa en los brazos, las piernas y las manos, lo que indica que intentó resistirse al ataque.

Otro de los detalles que pudieron corroborar los peritos es que Antonich tenía signos compatibles a un abuso sexual.

Un tambor quemado y una casilla de serenos: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Johana Mailén Antonich. (Foto: TN).

El asesinato generó una fuerte conmoción en la ciudad costera de Mar del Plata. La joven había salido de su casa el viernes después de decir que asistiría a una entrevista laboral, pero dejó de responder los mensajes y su familia denunció la desaparición.

Después de una intensa búsqueda, encontraron este domingo su cuerpo semidesnudo, envuelto en una frazada, con las manos y los pies atados. Estaba detrás de una casilla usada por los serenos del balneario. La Policía también inspeccionó un tambor de 200 litros con restos de una incineración.

Por el crimen fueron detenidos dos hombres que trabajaban en el lugar del hallazgo: Agustín Nicolás Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27.

“Fuimos los primeros que vinimos y hablamos con el primer sereno. Lo notamos nervioso y no nos quiso dejar pasar. Pasamos igual y revisamos el fondo”, relató Luis, el tío de la joven, en diálogo con Buena semana en TN.

El tío de Johana Mailén Antonich reveló cómo encontraron a los detenidos. (Video y foto: TN).

Reveló que su sobrina había enviado a la familia una foto del lugar a las 17 del sábado, una hora después de llegar. Eso les permitió identificar la zona: “Golpeamos ahí, salió un chico y soltó un perrito. Se metió, me acerqué y le preguntamos. Tartamudeaba mucho“.

“Nos quedamos hablando por haberlos notado nerviosos. Cuando nos volvimos por el otro lado, ya estaban prendiendo fuego y salieron corriendo. En ese momento, llegó la Policía y le dijimos que fueran a buscarlos”, contó Luis.

Además de los dos acusados, estaba previsto que el remisero que llevó a Antonich hasta el lugar declarara ante la Justicia acompañado por su abogado.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, encabezada por el fiscal Carlos Russo.