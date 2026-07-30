Agustín Rossi: “Cristina Kirchner les genera temor a Milei y a Macri porque su imagen sigue creciendo”

El diputado nacional Agustín Rossi analizó la decisión que tomó la defensa de Cristina Kirchner de llevar su situación judicial ante la ONU. Según el legislador, el Gobierno de Javier Milei no logra entender cómo la imagen positiva de la expresidenta continúa aumentando, aun cuando cumple prisión domiciliaria.

En este sentido, Rossi remarcó que el reclamo internacional busca revertir la condena en la causa Vialidad que, a su parecer, tiene como único objetivo la proscripción política de la expresidenta.

Asimismo, Rossi destacó que recurrir a la ONU es un derecho previsto en el ordenamiento jurídico argentino desde 1986 y con jerarquía constitucional desde 1994. Según explicó, la defensa acudió al organismo luego de que la Corte Suprema rechazara revisar la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

CFK una amenaza para el oficialismo

Para Rossi, los dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO sienten preocupación frente a la figura de Cristina Kirchner. El diputado aseguró que existe una contradicción que el oficialismo no logra resolver: la vigencia política de la expresidenta pese a las causas judiciales.

En ese sentido, fue contundente sobre el impacto que genera en la Casa Rosada una posible postulación de CFK. “Esto es lo que genera tensión. Hay temor en el oficialismo en sus dos principales dirigentes; me refiero a Macri y a Milei. Han reconocido… que ellos han sido los causantes de que Cristina esté presa”.

Rossi apuntó contra Milei y Macri

El legislador nacional fue más allá y acusó al presidente Javier Milei y al exmandatario Mauricio Macri de utilizar su poder para intervenir en los procesos judiciales. Rossi afirmó que ambos dirigentes se han referido a este tema “jactándose incluso… de que el accionar de ellos logró que Cristina esté presa”.

Para Rossi, la verdadera intención de la sentencia no fue la privación de la libertad, sino el daño a los derechos políticos de la exmandataria. “Cristina lo dijo el día de la sentencia: la verdadera pena era la inhabilitación… y la pérdida de la libertad por 6 años era la cuestión accesoria”, recordó el diputado sobre la mirada política de este proceso.

Rechazo a los proyectos del Gobierno

Además de la situación judicial, Rossi advirtió sobre el avance de leyes que, a su criterio, ponen en riesgo los recursos del país. Criticó el debate por la derogación de la Ley de Tierras y señaló que eliminar los límites a la compra de campos por parte de extranjeros afecta la seguridad nacional y favorece a grupos económicos concentrados.

Finalmente, resaltó la importancia del proyecto de Máximo Kirchner para limitar la capacidad del Ejecutivo de tomar deuda sin autorización del Congreso. “Lo que busca es proteger a la Argentina teniendo en cuenta que somos el principal país deudor del Fondo Monetario Internacional… y todo el condicionamiento que esto genera”, concluyó Rossi, al subrayar la necesidad de resguardar las posibilidades de crecimiento económico del país.