“Si ella quiere, puede ser candidata”: el nuevo abogado de Cristina Kirchner explicó la estrategia ante la ONU

El jurista brasileño Rafael Valim aseguró que, si las Naciones Unidas aceptan la medida cautelar, el Estado argentino deberá habilitarla políticamente.

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner llevará ante la ONU su reclamo contra la condena por la causa Vialidad, que le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En este contexto, el abogado brasileño Rafael Valim, recientemente incorporado al equipo legal, brindó detalles sobre la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lanzó una definición que sacude la interna del peronismo.

Valim explicó que la recomendación técnica fue acudir a la ONU en lugar de la Corte Interamericana porque las decisiones suelen ser más rápidas. Para el letrado, la condena contra la expresidenta constituye una proscripción política que calificó de “escandalosa” desde el punto de vista técnico.

Rafael Valim: “Vuelve a tener condiciones de ser candidata”

El punto más fuerte de las declaraciones de Valim se centró en las consecuencias de un posible fallo favorable del organismo internacional. Al ser consultado sobre el alcance de una medida cautelar de la ONU, el abogado aclaró que “si Naciones Unidas decide reconocer este pedido cautelar, el Estado argentino tiene que cumplir… vuelve a tener condiciones de ser candidata si así es su deseo”.

En ese sentido, Valim remarcó que existe una jurisprudencia muy clara en el Comité de Derechos Humanos que rechaza las inhabilitaciones políticas perpetuas. “La decisión del tribunal en Argentina contradice de una manera directa la jurisprudencia del Comité”, sentenció el abogado en una entrevista radial.

Los tres pedidos clave ante la ONU

La presentación liderada por Valim, junto con los abogados Javier Borrego y Carlos Beraldi, incluye tres medidas cautelares urgentes para la exmandataria:

Suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Revisión de las condiciones de su prisión domiciliaria.

Recomposición de la Corte Suprema de la Nación, alegando que es “imposible que funcione con tres miembros”.

Similitudes con el caso de Lula da Silva

Como experto en derecho brasileño, Valim trazó un paralelismo entre la situación de Cristina Kirchner y la que vivió el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Para el abogado, ambos son líderes populares que han sufrido “agresiones muy evidentes y fuertes contra sus derechos fundamentales”.

Valim subrayó que su análisis no es político, sino académico: “Hablo no como militante político, sino como un profesor de derecho… es algo escandaloso. Es imposible en términos técnicos fundamentar o defender la condena contra la presidenta”.

Con este movimiento en Ginebra, la defensa busca que la Justicia argentina se vea obligada a revisar la sentencia y restituir los derechos civiles de la expresidenta de cara a las elecciones en 2027.