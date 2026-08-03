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Samuel Vargas continúa con la entrega de semillas para fortalecer la producción agrícola chaqueña

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El diputado provincial Samuel Vargas continúa recorriendo el territorio con la entrega de semillas a pequeños y medianos productores que trabajan la tierra. En esta oportunidad, visitó la chacra de Miguel Álvarez, en Colonia El Palmar, donde ya comenzó la siembra de hortalizas de hoja.

Durante la recorrida se concretó la entrega de la segunda etapa de semillas del Programa Ñandé, que incluye variedades de hortalizas como cebolla, zanahoria, zapallo y otras especies, con el objetivo de fortalecer la producción local.

Vargas destacó que este acompañamiento busca respaldar a los productores desde el inicio del proceso productivo hasta la comercialización, promoviendo alimentos frescos, de calidad y obtenidos mediante prácticas responsables con el ambiente.

Asimismo, remarcó que el programa continúa fortaleciendo el trabajo de los agricultores chaqueños, impulsando el desarrollo de las economías regionales y generando más oportunidades para quienes apuestan al campo como motor del crecimiento provincial.

“Seguimos trabajando en el territorio, acompañando a nuestros productores, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, para fortalecer la producción de verduras y hortalizas y seguir impulsando el desarrollo del Chaco”, concluyó el legislador.

 

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