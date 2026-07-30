Samuel Vargas acompañó la renovación de autoridades de la UCR en Makallé y convocó a fortalecer el proyecto de transformación del Chaco

El diputado provincial Samuel Vargas participó del acto de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical del circuito Makallé, donde asumió como presidente Federico Delceggio, acompañado por Julieta Romeo, Estela Ríos, funcionarios, dirigentes, militantes y vecinos de la localidad.

Durante el encuentro, Vargas felicitó a las nuevas autoridades y destacó la importancia de consolidar el trabajo territorial para ampliar la participación de la comunidad y fortalecer el proyecto político que encabeza el gobernador Leandro Zdero.

“Comienza una nueva etapa para Makallé. Federico Delceggio, junto a Julieta Romeo, Estela Ríos y todo el equipo, tendrán la responsabilidad de generar una gran convocatoria e integrar a cada vecino que quiera ser parte de esta transformación”, expresó el legislador.

Vargas sostuvo que el desafío es continuar construyendo una fuerza política con dirigentes comprometidos y con capacidad de decisión. “No son tiempos de tibios. La provincia necesita dirigentes con carácter y decisión para sostener esta línea de construcción y de ordenamiento que trazó el gobernador Leandro Zdero”, afirmó.

Asimismo, consideró que la primera etapa de gestión ya permitió recuperar el orden institucional y administrativo de la provincia, por lo que ahora comienza una nueva instancia enfocada en consolidar ese proceso.

“Queremos llevar a cada rincón del Chaco la conciencia colectiva y activa, convocando a todos los chaqueños de buena voluntad que crean en una provincia basada en el trabajo, el esfuerzo y la transparencia. Ese es el paradigma que conduce Leandro Zdero y que nos permitirá construir el gran Chaco que todos anhelamos”, señaló.

En ese marco, el diputado manifestó que el objetivo es evitar el regreso de quienes, según expresó, “llevaron a la provincia al desorden y utilizaron el Estado para beneficio propio”, y remarcó la necesidad de profundizar las políticas de administración responsable.

“No fue fácil ordenar la provincia, pero sabemos cómo administrar y cómo hacerlo. En tiempos difíciles es fundamental contar con dirigentes comprometidos y con una comunidad organizada que acompañe este proceso de transformación”, concluyó Vargas.