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Adiós a las manchas de moho en las juntas de los azulejos del baño: el truco para que vuelvan a estar blancas y relucientes

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Una mezcla con ingredientes comunes logra devolver el color a esos sectores difíciles de llegar.

Las manchas de moho negro en las juntas de los azulejos suelen ser una pesadilla a la hora de limpiar el baño. La humedad y la falta de ventilación favorecen la aparición de hongos, sobre todo cerca de la ducha y en las paredes, donde el moho se instala y oscurece las mismas.

Para resolver este problema sin pasar horas frotando, la influencer Loiana Rios (@dicasdaloiana) compartió un truco casero que utiliza ingredientes que se encuentran en cualquier hogar. La clave está en una mezcla sencilla que promete devolver el blanco original a las juntas y facilitar la limpieza.

Qué ingredientes se necesitan para preparar la mezcla

La receta casera combina productos de uso cotidiano y busca que el producto permanezca más tiempo en contacto con la superficie afectada, lo que ayuda a eliminar las manchas de moho.

Los ingredientes son:

  • 1 medida de lavandina.
  • 1 medida de agua.
  • 2 cucharaditas de azúcar.
  • 1 botella pulverizadora.

Cómo preparar y aplicar la solución para limpiar la junta

El procedimiento es simple. Primero, hay que colocar la lavandina, el agua y el azúcar en la botella pulverizadora. Luego, se cierra el recipiente y se agita bien hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Una vez lista la mezcla, se rocía sobre las juntas donde se acumuló el moho. Se recomienda dejar actuar el producto durante algunos minutos, sin necesidad de frotar de inmediato.

Si las manchas son muy antiguas o están muy adheridas, puede ser necesario repetir la aplicación y esperar de nuevo para que la solución haga efecto.

De esta manera se aplica el truco (Foto: Imagen ilustrativa hecha con IA - Gemini).
De esta manera se aplica el truco (Foto: Imagen ilustrativa hecha con IA – Gemini).

Por qué funciona esta mezcla y qué precauciones tener

La lavandina es conocida por sus propiedades desinfectantes y blanqueadoras, ideales para combatir hongos y bacterias en el baño. El azúcar, según la técnica difundida, ayuda a espesar la solución, al permitir que se mantenga más tiempo sobre la junta y actúe mejor sobre las manchas.

Es fundamental tomar recaudos al usar lavandina: siempre aplicarla en ambientes bien ventiladosprotegerse las manos y evitar mezclarla con otros productos de limpieza como amoníaco o sustancias ácidas, ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos.

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