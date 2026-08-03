Murió un hombre apuñalado y detuvieron a su pareja por el crimen

La víctima, de 29 años, ingresó al hospital Perrando con una puñalada en el corazón. Falleció poco después y su pareja fue detenida, acusada del homicidio.

Un hombre de 29 años murió este domingo en el hospital Julio C. Perrando de Resistencia luego de ingresar con una puñalada en el corazón. Por el hecho fue detenida su pareja, una joven de 25 años, quien quedó imputada en una causa por supuesto homicidio.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, domiciliado en el barrio 100 Viviendas CGT de la capital chaqueña. Según informaron fuentes policiales, ingresó al centro de salud con una grave herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, falleció a causa de la lesión.

A partir del ingreso del joven al hospital, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana iniciaron las tareas investigativas y se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Donovan al 1400, donde fue demorada V. L. C., de 25 años, pareja de la víctima.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos habrían mantenido una discusión en la vivienda de Álvarez Guardia y, en ese contexto, la mujer le habría asestado una puñalada en el corazón con un arma blanca o un elemento similar, provocándole la herida que resultó fatal.

Tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, la Fiscalía de turno ordenó la aprehensión de Cantero por la causa de supuesto homicidio. Además, dispuso la recepción de declaraciones testimoniales a familiares del joven y que las actuaciones sean remitidas a la Comisaría Quinta Metropolitana, por razones de jurisdicción.