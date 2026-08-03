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Detuvieron a un joven de 18 años acusado de apuñalar a otro en Resistencia

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Resistencia. La víctima permanece internada y será sometida a una cirugía por una posible lesión vascular. El presunto agresor fue detenido con un cuchillo de fabricación casera.

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este domingo, acusado de haber apuñalado a otro hombre en un violento episodio ocurrido en la ciudad de Resistencia. La víctima permanece internada en grave estado y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica por una posible lesión vascular.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 en la intersección de las calles 2 de Febrero y Fray Rossi, donde, por causas que aún se investigan, un joven resultó herido con un arma blanca.

Tras tomar conocimiento de la agresión, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana iniciaron una investigación que permitió localizar al presunto autor pocas horas después.

Al momento de la detención, el sospechoso tenía en su poder un cuchillo de fabricación casera con una hoja de aproximadamente 10 centímetros, que sería el arma utilizada durante el ataque. El elemento fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Desde el hospital informaron que la víctima continúa internada y deberá ser intervenida quirúrgicamente debido a una posible lesión vascular provocada por la puñalada.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, el joven detenido fue examinado por el médico policial y luego trasladado a la dependencia donde permanece alojado, mientras continúan las actuaciones judiciales.

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