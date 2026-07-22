Encuesta: Casi la mitad de los libertarios dice que su situación económica está peor que el año pasado

Un 43% de los votantes libertarios dice que su situación económica es peor que el año pasado, un número que trepa hasta el 67% tomando en cuenta al resto de los espacios políticos. Además, un 57% de los consultados por D’Alessio-Irol-Berensztein piensa que la economía estará peor en 2027.

La encuesta indaga sobre el humor político y social argentino con una muestra de 800 casos recolectados en toda la Argentina a fin de junio. El 58% de los consultados evalúa negativamente la gestión de Javier Milei, 2% menos que en la medición anterior. El 40% apoya al gobierno.

A pesar de que el 43% de los votantes libertarios considera que su situación económica es peor que el año anterior, el 85% de los libertarios consultados aprueba la gestión de Milei. El 99% de los votantes peronistas y el 72% de los votantes de Provincias Unidas rechazan a la administración mileísta.

El 66% de los consultados dice que la situación económica general está peor que en 2025 y el 40% cree que estará mejor. Entre los libertarios, el 35% dice que la situación está peor.

Tanto la evaluación de la situación económica respecto de 2025 como las expectativas frente a 2027 muestran un leve repunte de opiniones negativas. En referencia a la situación personal hay una pequeña suba de los sentimientos positivos.

Sobre las principales preocupaciones, el miedo a que los ingresos personales no alcancen alcanza al 62% de los consultados, seguido por el costo de los servicios públicos, la incertidumbre sobre la situación económica y la inseguridad.

Las imágenes de Milei, de Patricia Bullrich, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se mantienen estables, con mejorías de un punto en la positiva. De ese grupo encabeza Bullrich con 43% de positiva y un balance negativo de 10 puntos.

La sigue Kicillof con 38 de positiva y 20 de diferencial negativo, Milei con 36 positiva y 60 de negativa y Cristina con 30 de positiva y 64 de negativa.

El mejor conceptuado de la encuestas es Guillermo Francos con un balance de cero, fruto de sus 44 puntos positivos y 44 negativos. Después de Bullrich aparece Diego Santilli con 41 y 51 de negativa y Myriam Bregman con 39 de positiva y 54 de negrativa.