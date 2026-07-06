Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Ricardo Quintela y Germán Martínez van por la «unidad» en medio de la interna del peronismo

Published

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió al jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y juntos prometieron compartir una agenda que está marcada por la unidad y el fortalecimiento de las provincias argentinas.

En el marco de una fuerte interna dentro del peronismo, ambos dirigentes coincidieron en trabajar juntos para empezar a diseñar una estrategia política para enfrentar a Milei. “Los grandes desafíos también se enfrentan construyendo acuerdos. Por eso fue un gusto recibir en La Rioja a @gerpmartinez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Congreso y nuestra provincia”, indicó en redes sociales el gobernador riojano.

Sobre lo hablado en el cónclave con Martínez, Ricardo Quintela señaló que “compartimos una agenda de trabajo centrada en la defensa del federalismo, el fortalecimiento de las provincias y la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo, el empleo y más oportunidades para las argentinas y los argentinos. Estoy convencido de que el diálogo, la unidad y el compromiso siguen siendo el camino para construir el país que queremos”.

La intención de Martínez dentro del peronismo

El titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quiere terminar con la interna en el peronismo y para ello, pidió organizar el Partido Justicialista para convocar a otros espacios políticos y hacer frente al presidente Javier Milei.

Ante este contexto, el legislador aseguró que va “a trabajar para que Axel Kicillof la apoye a Cristina como presidenta del Partido Justicialista (PJ)”.

La diputa de Ricardo Quintela con San Juan

Las provincias de La Rioja y San Juan se encuentran en un conflicto legal por límites geográficos, por los cuales el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgó una ley local que lo que hace es ratificar el reclamo sobre un sector del territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

El mandatario peronista y uno de los caciques más importantes del interior del país, le ha dado instrucciones a la Fiscalía de Estado de su provincia para avanzar con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo que La Rioja plantea es la nulidad de la Ley Nacional 18.004, que fue sancionada en el año 1968 y que estableció los límites interprovinciales durante un gobierno de facto sin la intervención del Congreso.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

El canto de los hinchas mexicanos contra Maradona y los argentinos que generó indignación en el Mundial

Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país. La...

5 días ago

Politica

El Prograno encendió la mecha: Pío Sander denunció una “operación política” en su contra y el gobierno provincial le respondió

El intendente de Castelli, Pío Sander, denunció una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores luego de sus cuestionamientos al programa PROGANO, afirmando que...

5 días ago

Politica

El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos pidió investigar también la causa por la mansión de Pilar

El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención...

5 días ago

Economia

Miguel Pesce cuestionó la reforma del Banco Central que impulsa Javier Milei: «Puede llevar a una crisis»

El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuestionó el proyecto que impulsa Javier Milei para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. En ese marco, aseguró que...

5 días ago