Ricardo Quintela y Germán Martínez van por la «unidad» en medio de la interna del peronismo

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió al jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y juntos prometieron compartir una agenda que está marcada por la unidad y el fortalecimiento de las provincias argentinas.

En el marco de una fuerte interna dentro del peronismo, ambos dirigentes coincidieron en trabajar juntos para empezar a diseñar una estrategia política para enfrentar a Milei. “Los grandes desafíos también se enfrentan construyendo acuerdos. Por eso fue un gusto recibir en La Rioja a @gerpmartinez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Congreso y nuestra provincia”, indicó en redes sociales el gobernador riojano.

Sobre lo hablado en el cónclave con Martínez, Ricardo Quintela señaló que “compartimos una agenda de trabajo centrada en la defensa del federalismo, el fortalecimiento de las provincias y la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo, el empleo y más oportunidades para las argentinas y los argentinos. Estoy convencido de que el diálogo, la unidad y el compromiso siguen siendo el camino para construir el país que queremos”.

La intención de Martínez dentro del peronismo

El titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quiere terminar con la interna en el peronismo y para ello, pidió organizar el Partido Justicialista para convocar a otros espacios políticos y hacer frente al presidente Javier Milei.

Ante este contexto, el legislador aseguró que va “a trabajar para que Axel Kicillof la apoye a Cristina como presidenta del Partido Justicialista (PJ)”.

La diputa de Ricardo Quintela con San Juan

Las provincias de La Rioja y San Juan se encuentran en un conflicto legal por límites geográficos, por los cuales el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgó una ley local que lo que hace es ratificar el reclamo sobre un sector del territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

El mandatario peronista y uno de los caciques más importantes del interior del país, le ha dado instrucciones a la Fiscalía de Estado de su provincia para avanzar con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo que La Rioja plantea es la nulidad de la Ley Nacional 18.004, que fue sancionada en el año 1968 y que estableció los límites interprovinciales durante un gobierno de facto sin la intervención del Congreso.