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Duro comunicado de universidades y científicos contra Javier Milei: «Crisis terminal»

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Trabajadores de Universidades NacionalesCONICETINTAINTIServicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) difundieron un comunicado conjunto en el que denunciaron la crítica situación que atraviesa el sistema científicotecnológico y universitario argentino. En el documento sostuvieron que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional provocan un deterioro sin precedentes de estas instituciones.

Denuncian un «desmantelamiento» del sistema científico

En el texto, las organizaciones afirmaron que la inversión pública en ciencia y técnica, por debajo del 0,15% del PBI, representa el nivel más bajo registrado en al menos los últimos 54 años. Además, atribuyeron el escenario al desfinanciamiento, los retiros voluntarios, despidos, renuncias de personal especializado y la paralización de programas estratégicos en distintos organismos del Estado.

Los firmantes aseguraron que el proceso responde a una decisión política del Gobierno de Javier Milei y no únicamente a cuestiones presupuestarias. «El desmantelamiento que ha perpetrado el actual gobierno desde diciembre de 2023 en nuestras instituciones no tiene absolutamente nada que ver con el déficit cero o restricciones presupuestarias, es una decisión política y cultural«, señalaron en el comunicado.

El impacto sobre el futuro del país

Las entidades también advirtieron que el deterioro del sistema científico genera consecuencias de mediano y largo plazo, como la migración de investigadores, la pérdida de recursos humanos altamente calificados y la reducción de becas de posgrado. Según remarcaron, estas medidas comprometen la formación de nuevas generaciones de científicos y técnicos indispensables para el desarrollo nacional.

En ese sentido, destacaron el papel estratégico que cumplen organismos como el CONICET, el INTA, el INTI, el SMN, la CNEA y las Universidades Nacionales en áreas vinculadas con la innovación, la producción, la energía, la industria, la agricultura, la investigación y la educación superior. «Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva«, afirmaron.

Por último, los trabajadores explicaron que decidieron difundir el documento sin identificar a sus autores por temor a represalias. «Dolorosamente, decidimos no firmar este comunicado con nombre y apellido por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones», concluyeron, al ratificar su compromiso con la defensa del conocimiento, la educación pública y el futuro de la Argentina.

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