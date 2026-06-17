La Libertad Avanza intenta frenar la sesión para evitar la interpelación a Manuel Adorni en el Senado

El bloque que lidera Patricia Bullrich busca desactivar la sesión prevista para mañana, donde se iban a tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, aún con puntos por consensuar.

La Libertad Avanza avanzó en un acuerdo con los bloques dialoguistas del Senado de la Nación para suspender la sesión prevista para el próximo jueves 19 de junio. Con el objetivo de evitar el tratamiento del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por el bloque del Partido Justicialista (PJ).

Según dio cuenta la agencia Noticias Argentinas, la intención del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich es desactivar la sesión del jueves. En la que estaba previsto tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Respecto del cual aún restan consensuar algunos puntos.

Labor Parlamentaria, informe de Adorni y pulseada por la sesión del jueves

De todas maneras, hasta anoche la vicepresidenta Victoria Villarruel mantenía la reunión de Labor Parlamentaria convocada para hoy a las 18. En la que se definiría la fecha en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su informe de gestión, así como el temario de la sesión prevista para este jueves.

La Libertad Avanza confía en que habrá acuerdo con los aliados para suspender por una semana la sesión prevista para mañana. Ya que los bloques dialoguistas tampoco quieren quedar alineados ni con el kirchnerismo ni con el Gobierno. Y consideran que el mejor escenario para el PRO, la UCR y otros espacios es que renuncie el cuestionado funcionario.

Aunque los bloques dialoguistas no están dispuestos a extender la espera. Y solo aceptan postergar la sesión por una semana, a la espera de que el Gobierno aparte al funcionario cuestionado. En caso contrario, advirtieron que están dispuestos a votar una interpelación e incluso una moción de censura, según señaló un vocero del sector.

El peronismo presiona por tratar la interpelación a Adorni y busca apoyos clave en el Senado

Cabe aclarar que el bloque Justicialista, que impulsa la interpelación y la moción de censura contra Adorni, aguarda la reunión de Labor Parlamentaria para reclamar que su proyecto de resolución sea tratado este jueves. Sin embargo, aún no cuenta con los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas.

El peronismo cuenta con 25 votos y podría sumar tres de Convicción Federal que responden a los gobernadores aliados de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. Además de dos santacruceños, dos de Provincias Unidas y una senadora salteña. Con ese esquema alcanzaría 34 votos, aunque aún quedaría lejos de reunir los números necesarios para abrir el recinto de sesiones.

De este modo, la suerte del jefe de Gabinete dependerá de la postura que adopten los 10 senadores radicales, junto con dos legisladores de la UCR. Además de dos representantes del Frente de la Concordia, uno de Despierta Chubut y otro de la Neuquinidad.