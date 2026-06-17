“Quizás se le hizo un pago”: un querellante del caso $LIBRA sembró dudas sobre los USD 500.000 de Adorni

Martín Romeo, uno de los querellantes de la investigación por $LIBRA, señaló coincidencias entre transferencias atribuidas a Hayden Davis y los USD 500.000 que Manuel Adorni declaró recientemente.

Una nueva hipótesis surgió en la causa que investiga el caso $LIBRA y volvió a poner el foco sobre Manuel Adorni. El planteo fue realizado por Martín Romeo, uno de los querellantes del expediente, quien vinculó los USD 500.000 declarados recientemente por el jefe de Gabinete con una transferencia que figura bajo análisis judicial.

Durante una entrevista en Radio 10, Romeo aseguró que existen elementos que justifican profundizar una línea de investigación relacionada con el patrimonio del funcionario. “Quizás se le hizo un pago”, afirmó al referirse a una de las transferencias registradas tras una reunión entre los principales involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda.

La coincidencia que llamó la atención de los querellantes

Según explicó el abogado, la causa ya acreditó que Hayden Davis realizó dos transferencias por USD 507.500 cada una luego de una reunión en Casa Rosada. De acuerdo con su relato, ese encuentro contó con la participación de Javier Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Sergio Morales y el propio empresario estadounidense.

Romeo sostuvo que una de esas operaciones pudo ser rastreada hasta una cuenta vinculada a una persona cercana a Novelli. Sin embargo, señaló que el destino de la segunda transferencia continúa generando interrogantes dentro de la investigación judicial.

Fue en ese contexto que apareció el nombre de Adorni. El querellante explicó que comenzó a llamarles la atención la similitud entre el monto transferido y los USD 500.000 que el jefe de Gabinete informó recientemente en su declaración patrimonial.

Las dudas sobre los USD 500.000 declarados por Adorni

El abogado también reveló que la persona que recibió esos fondos comparte representación legal con Adorni. Según indicó, ese dato se sumó a otros elementos que motivaron una nueva hipótesis de trabajo dentro de la querella.

“Los montos coinciden. Adorni estaba en esa reunión y aparece una persona vinculada a la transferencia que tiene el mismo abogado”, explicó Romeo. A partir de esa secuencia, planteó la necesidad de investigar si existe alguna relación entre esos movimientos financieros y el patrimonio declarado por el funcionario.

No obstante, aclaró que por ahora se trata de una línea de investigación y no de una conclusión definitiva. “Queremos profundizarlo con responsabilidad y presentar elementos sólidos”, sostuvo durante la entrevista.

Además, el querellante volvió a cuestionar el desempeño del fiscal de la causa y denunció demoras en la producción de pruebas. Según afirmó, existen medidas pendientes para determinar quién recibió realmente los fondos y cuál fue el destino final del dinero.

Mientras tanto, la causa $LIBRA continúa avanzando entre planteos judiciales y nuevas revelaciones. Las declaraciones de Romeo agregaron un nuevo interrogante sobre los USD 500.000 declarados por Adorni, aunque hasta el momento no existe ninguna imputación formal que vincule al funcionario con las transferencias investigadas.