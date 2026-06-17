Sager y Bittel expusieron ante la Comisión de Deportes: “el dirigente chaqueño es el único actor del deporte sin respaldo institucional”

La Comisión de Turismo y Deportes de la Cámara de Diputados del Chaco recibió a Raúl Gerardo Bittel y Hugo Abel Sager, impulsores del Proyecto de Ley Nº 785/2026 que crea el Régimen de Protección y Apoyo a Dirigentes Deportivos de la Provincia del Chaco. La iniciativa fue presentada por la diputada Analía Inés Flores y cuenta con la coautoria de catorce legisladores: Magda Ayala, Sebastián Benítez Molas, Katia Blanc, María Pía Chiacchio Cavana, María Luisa Chomiak, Tere Cubells, Josefina González, Atlanto Honcheruk, Elda Insaurralde, Luciano Moser, Lucas Nass, Santiago Pérez Pons, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel. “El dirigente no recibe ningún apoyo. Eso es lo que queremos cambiar”.

Hugo Sager planteó ante los legisladores que el dirigente deportivo voluntario es hoy el único actor de toda la cadena deportiva —deportistas, árbitros, controladores— que no cuenta con ningún tipo de respaldo institucional. “Lo que pretendemos es establecer un marco normativo para protegerlo y estimularlo a que lleve adelante esa actividad tan necesaria”, afirmó.

Raúl Bittel, con décadas de experiencia en política deportiva, apuntó a otro problema estructural: la ausencia de los dirigentes chaqueños en las mesas decisorias nacionales. “Las plazas en selecciones, las concentraciones técnicas, los recursos federales: todo se define en las confederaciones nacionales. Y si el Chaco no está presente, el que termina pagando las consecuencias es nuestro deportista”.

Graficó la situación con un dato concreto: participar de una asamblea en Buenos Aires demanda hoy alrededor de un millón de pesos, cifra inalcanzable para la mayoría de los dirigentes voluntarios. El Fondo de Asistencia previsto en el proyecto apunta precisamente a corregir esa desigualdad.

Ambos expositores coincidieron también en que muchas de las observaciones que el Tribunal de Cuentas realiza a las instituciones deportivas no responden a irregularidades sino a errores formales por desconocimiento de procedimientos administrativos.

“Eso no es malversación, es falta de capacitación. Y esa falta tiene hoy consecuencias patrimoniales reales para personas que actúan de buena fe”, señaló Bittel.

Respaldo en la Comisión y opiniones favorables de las federaciones

Los diputados presentes —Lucas Nass, Luciano Moser, Magda Ayala, Elda Insaurralde, Carlos Salom y Maida With, bajo la conducción de Mayra Jarenko— valoraron la iniciativa y reconocieron la necesidad de avanzar en su tratamiento.

Moser destacó que la formación dirigencial “es una inversión pública, no un gasto”, y Ayala subrayó el impacto social del deporte como herramienta de inclusión para niños, niñas y jóvenes.

En paralelo, cuatro entidades deportivas ya presentaron sus opiniones institucionales, todas favorables: la Confederación Chaqueña de Deportes (CONFECHADE), la Federación Chaqueña de Judo, la Federación Chaqueña de Gimnasia y la Federación Chaqueña de Karate. Todas respaldaron el espíritu del proyecto e incorporaron sugerencias técnicas orientadas a perfeccionar el texto durante el tratamiento legislativo.

Restan aún las opiniones de las federaciones de Taekwondo, Tenis, Levantamiento de Pesas, Boxeo y la Asociación de Squash.

Sager cerró la reunión con una referencia al legado legislativo chaqueño en materia deportiva: la Ley de Sponsorización fue adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, y la ley de protección de clubes —elaborada en el Chaco y conocida nacionalmente como “Ley Racing”— lleva más de veinticinco años beneficiando instituciones en todo el país. “Lo que hacen en esta legislatura no queda solo en la provincia. El Chaco ha sido innovador y eso nos alienta a seguir trayéndoles propuestas”, concluyó.