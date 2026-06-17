Daniel Cravero será el nuevo DT de Chaco For Ever

Daniel Cravero será nuevamente director técnico de Chaco For Ever y será el reemplazante de Pedro Llorens, quien dejó el cargo tras la derrota del domingo pasado, ante Racing de Córdoba, según confirmaron desde el club albinegro.

Así, el Chango tendrá un nuevo ciclo como entrenador del Negro, al que llevó al equipo a competir en la Primera Nacional, con el ascenso obtenido en diciembre de 2021.

La dirigencia de For Ever encabezada por Héctor Gómez le había ofrecido el cargo este lunes por la tarde, luego de comunicar oficialmente la salida de Llorens, y se esperaba la respuesta de Cravero, quien viene de una operación cardíaca hace pocas semanas y está en plena recuperación.

Según se informó desde el club, el DT asumirá el próximo martes 23, luego del partido ante Colón de Santa Fe, en el que For Ever será dirigido por Santiago Ojeda, como interino.

La salida de Llorens se concretó luego de 10 partidos, con un solo triunfo, ante All Boys por 2 a 0, cuatro empates y cinco derrotas.

El Negro marcha último en la Zona A, con sólo 9 puntos.