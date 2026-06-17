CHACO registran una amenaza de un policia con “plantar falopa” y una brutal golpiza a jóvenes

Uno de los uniformados fue filmado mientras amenazaba con mandar a un joven de Villa Berthet a prisión por el lapso de “un año” a través de un procedimiento antidrogas fraguado. “Yo sé cómo hacer”, reconoció. En tanto que el otro hecho fue captado a la salida de un boliche de Santa Sylvina y se ve como policías agreden a golpes a dos jóvenes, en el marco de la detención de uno de ellos por una presunta pelea previa. El Órgano de Control Institucional investiga ambos casos y ya hay efectivos suspendidos.

Dos episodios de violencia y abuso policial ocurridos este fin de semana en el Chaco derivaron en la suspensión preventiva de dos efectivos de la fuerza, con retención de haberes e inicio de sumarios administrativos por parte del Órgano de Control Institucional (OCI). Ambos casos quedaron documentados en videos que se viralizaron en redes sociales y generaron repudio en sus respectivas comunidades.

El primero ocurrió en Villa Berthet. Un joven residente del Barrio Norte denunció públicamente que un policía que prestaría funciones en el área de Drogas Peligrosas de Sáenz Peña lo amenazó durante una discusión originada supuestamente por una motocicleta con escape libre. “Si yo quiero, ya mismo te meto preso. Te lleno de falopa el bolsillo y te meto preso y vas a estar un año. Yo sé hacer”, le habría dicho el policía a la víctima. La amenaza quedó registrada en una filmación que circuló rápidamente.

El director del OCI, Ricardo Urturi, confirmó a LITIGIO que el hombre filmado es efectivamente policía y que al momento del episodio se encontraba en uso de licencia de invierno.

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Patadas en el piso

El segundo hecho se produjo en Santa Sylvina, durante la madrugada del domingo, a la salida de un boliche ubicado en el centro de la localidad. Personal policial procedió a demorar a tres jóvenes de 21, 26 y 27 años quienes supuestamente se estaban agarrando a golpes.

En ese contexto, uno de los agentes pateó a un detenido que ya se encontraba reducido en el suelo. Las imágenes también muestran a otro uniformado propinándole un golpe de puño en el rostro a un joven, en una reacción que aparece como manifiestamente desproporcionada. Cuando la víctima cayó al piso, el mismo efectivo que había agredido al primer demorado volvió a intervenir y le aplicó otra patada mientras permanecía en el suelo.

La secuencia quedó registrada en un video tomado por un testigo con su teléfono celular y se viralizó en pocas horas. A raíz de lo ocurrido, el OCI inició un sumario administrativo y dispuso la suspensión preventiva de uno de los efectivos involucrados.

En diálogo con este medio, Urturi precisó que ambos policías, tanto el caso de Berthet como el de Santa Sylvina, se encuentran actualmente suspendidos con retención de haberes. “Seguramente en la semana ya se estará recibiendo declaración de imputados y posterior entrega de pliego de cargos”, anticipó el funcionario, lo que marca el inicio de la etapa formal del proceso disciplinario en los dos casos.

REVISTA LITIGIO