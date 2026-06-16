De Pampita a Anto Roccuzzo: las fotos de los famosos que ya viven el Mundial en los Estados Unidos

Antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Estados Unidos comenzó a teñirse de celeste y blanco. No solo por la presencia de miles de hinchas que llegaron desde distintos puntos del país, sino también por el desembarco de varias figuras del espectáculo que decidieron vivir de cerca la ilusión de la cuarta estrella.

Entre acreditaciones, camisetas, reencuentros familiares y postales desde distintas ciudades anfitrionas, las redes sociales se transformaron en una ventana para seguir cómo los famosos palpitan el inicio del torneo.

Una de las primeras en mostrar su entusiasmo fue Pampita, que compartió imágenes desde suelo estadounidensei. Con una camiseta albiceleste personalizada y una sonrisa imposible de ocultar, mostró que ya está en modo Mundial.

Pampita ya está lista para ver en vivo el debut de la Selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / pampitaoficialok)

Otra de las que se sumó a la fiebre futbolera fue Zaira Nara. La conductora llegó a Miami y desde allí comenzó a compartir parte de la cobertura y las actividades vinculadas al torneo. Además, mostró cómo fue su recorrido por las calles de Miami con un auto deportivo de lujo. “Colapinta”, le dijo su hermana Wanda al ver el video.

Zaira Nara mostró su viaje en un auto deportivo por las calles de Miami. (Foto: Instagram / zaira.nara)

Zaira Nara está en los Estados Unidos para vivir el Mundial. (Foto: Instagram / zaira.nara)

Pero más allá de las figuras de los medios, quienes viven el Mundial con una intensidad especial son los familiares de los jugadores. En las últimas horas, Carolina Baldini contó a TN la emoción que sintió al reencontrarse con Giuliano Simeone después de más de dos semanas sin verlo. La empresaria viajó junto a parte de la familia para acompañar al delantero argentino en uno de los momentos más importantes de su carrera.

También se dejaron ver Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, y Antonela Roccuzzo, que acompaña de cerca a Lionel Messi durante una nueva aventura mundialista. Como ocurrió en Qatar 2022, las familias de los futbolistas vuelven a convertirse en protagonistas de una historia que mantiene en vilo a millones de argentinos.

Antonela Roccuzzo mostró cómo fue su recorrido por Disney antes del debut de la Scaloneta. (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además de Disney, Antonela Roccuzzo recorrió los parques de Universal. (Foto: instagram / antonelaroccuzzo)

Agus Gandolfo viajó a los Estados Unidos para alentar a Lautaro Martínez. (Foto: Instagram / agus.gandolfo)

Agus Gandolfo se mostró feliz por compartir un rato con Lautaro Martínez antes del debut de la Scaloneta en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / agus.gandolfo)

A ellas se suman influencers, periodistas y celebridades que ya recorren las distintas sedes de la Copa del Mundo. Sofía “Jujuy” Jiménez, Lola Latorre, Nati Jota y Agustín “Cachete” Sierra son algunos de los nombres que mostraron en redes sociales su llegada a Estados Unidos.

Nati Jota mostró cómo fue su encuentro con Maxi Rodríguez en los Estados Unidos como parte de su cobertura del Mundial 2026. (Foto: Instagram / natijota)

Lola Latorre viajó para cubrir el Mundial 2026. (Foto: Instagram / lolalatorre)

Cachete Sierra dio presente en el banderazo en los Estados Unidos. (Foto: Instagram / cachetesierrra)

Sofía “Jujuy” Jiménez se mostró muy feliz por la posibilidad de cubrir el Mundial 2026. (Foto: Instagram / sofijuok)

Con el partido frente a Argelia cada vez más cerca, la expectativa crece dentro y fuera de la cancha. Y los famosos argentinos ya empezaron a jugar su propio Mundial.