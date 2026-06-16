El sorpresivo mensaje de Tom Holland a Julián Álvarez antes del debut de la Argentina en el Mundial 2026

En la previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, un saludo inesperado llegó desde el mundo del cine: Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man en el Universo Marvel, le dedicó unas palabras a Julián Álvarez y revolucionó a los fanáticos.

El encuentro se dio durante una actividad promocional de Holland en Madrid, donde presentó la nueva película Spider-Man: Brand New Day. En la fanzone de la Selección española, y a horas del partido entre España y Cabo Verde (que terminó 0-0), el actor pasó por los micrófonos de DAZN y no dudó en dejarle un mensaje al delantero argentino:“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó Holland, que además confesó: “Lo tengo en mi equipo Fantasy”.

La conexión entre ambos no es casualidad: Julián Álvarez lleva el apodo de “La Araña” desde sus primeros pasos en River Plate, y su festejo de goles imitando el lanzamiento de telarañas lo convirtió en un ícono para los hinchas y en protagonista de memes con los colores de Spider-Man. Además, el delantero es un confeso fanático del universo Marvel.

Tom Holland combinó su chaqueta azul con una camisa roja, al mejor estilo Hombre Araña. (Foto: EFE/ Daniel González)

El saludo de Holland no pasó desapercibido para los seguidores de la Albiceleste, que esperan con ansiedad el debut del equipo de Lionel Scaloni este martes a las 22 ante Argelia en Kansas City. La presencia de Álvarez como titular todavía es una incógnita, ya que el delantero del Atlético de Madrid se recupera de una lesión en el tobillo sufrida en las semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

Holland eligió a Julián Álvarez como su Spider-Man favorito y habló de fútbol

Durante la entrevista, Holland fue consultado sobre qué futbolista podría interpretar al superhéroe arácnido y no dudó:“Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial”, repitió el actor, que este año ya se mostró como admirador de Lionel Messi.

Julián tiene una molestia en un tobillo (Foto: IG@afaselección).

Pero no fue el único nombre que tiró Holland. Cuando le preguntaron por otro jugador con “poderes de superhéroe”, eligió a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y la Selección española:“Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel”, opinó sobre el extremo, que ingresó en el segundo tiempo ante Cabo Verde.

El análisis de Tom Holland sobre las selecciones favoritas

El actor inglés también se animó a hablar de fútbol y dejó su mirada sobre los equipos candidatos. Sobre España, afirmó que es “una de las mejores selecciones de la historia”. En cuanto a Inglaterra, su país natal, fue más cauto:“Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”, dijo sobre el equipo dirigido por Thomas Tuchel, que debutará el miércoles 17 ante Croacia por el Grupo L.

Mientras tanto, la Selección argentina ultima detalles para su estreno en el Mundial. La gran duda pasa por la presencia de Julián Álvarez desde el arranque, ya que el cuerpo técnico evaluará si está para jugar de titular o si sumará minutos en el complemento.