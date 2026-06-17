Trotta alertó por la situación social y apuntó contra Milei: “Va a haber que sanar lo que dejó este gobierno”

El diputado nacional Nicolás Trotta cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el impacto que, según su visión, está teniendo en las familias argentinas. Al analizar un informe sobre vulnerabilidad familiar, sostuvo que el próximo gobierno deberá “sanar lo que dejó este gobierno” y reconstruir el tejido social afectado por las actuales políticas.

El exministro de Educación se refirió a un índice elaborado por el Congreso que ubicó la vulnerabilidad familiar en 5,3 puntos sobre 10 durante marzo. Según explicó en una entrevista con Radio 10, el indicador acumula diez meses consecutivos de deterioro y se acerca a niveles considerados críticos para los hogares.

Trotta alertó por el deterioro de las familias

“El despliegue de las políticas económicas de Javier Milei está teniendo un impacto muy fuerte en las familias”, afirmó Trotta. Además, explicó que el estudio contempla variables como inflación, ingresos reales, empleo formal, cantidad de empresas activas y niveles de morosidad.

El legislador sostuvo que todos los indicadores mostraron un empeoramiento durante el último período relevado. También remarcó que desde noviembre de 2023 se perdieron más de 216.000 puestos de trabajo privados. A eso se suma el cierre de más de 26.000 empresas en distintos puntos del país.

Otro de los aspectos que más preocupación genera es el crecimiento de la morosidad. Trotta indicó que más del 11% de los hogares presenta dificultades para afrontar sus compromisos financieros, un nivel que calificó como alarmante por su impacto en la economía familiar.

El diputado agregó que la situación es aún más compleja en las billeteras virtuales y los créditos informales. Por ese motivo, señaló que distintos sectores de la oposición impulsan proyectos para atender el problema del endeudamiento y evitar que continúe agravándose.

El Congreso y el desafío político de la oposición

Consultado sobre el rol de la oposición, Trotta sostuvo que el Congreso debe avanzar en varias discusiones al mismo tiempo. Entre ellas mencionó la interpelación a Manuel Adorni. También destacó el debate sobre la continuidad del régimen de zona fría y su impacto en las tarifas de gas.

Finalmente, el exministro también se refirió al futuro del peronismo y consideró que debe construir una alternativa electoral competitiva para 2027. “El desafío será sanar una sociedad lastimada, reconstruir el Estado y dejar atrás las políticas de Milei”, afirmó, al tiempo que señaló que la oposición debe enfocarse en ofrecer una propuesta capaz de revertir el escenario actual.