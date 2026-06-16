Nati Jota despidió a Gaspi, pero una de sus frases generó polémica en redes sociales y la criticaron

Nati Jota despidió a Gaspi, el youtuber argentino que murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Sin embargo, una de las frases de la influencer generó polémica entre los usuarios que la volvieron tendencia en la red social X.

“Sigo sin palabras por la muerte de Gaspi. Lo escribo y no lo entiendo. Lo digo y al rato me olvido y enseguida lo recuerdo y pienso que es mentira. Me sobrevuela la ilusión de que es un chiste desubicadísimo de él. El bait de la historia. Pero no, parece que no. Por varias horas lo creí o lo quise creer”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

Aun en shock por la noticia, la periodista apuntó: “El primero de la nueva generación de artistas que se va. De creadores. Antes, muy antes. Te deja con tristeza por un pibe tan joven con cabeza, ganas, propuestas, sensibilidad. Con la angustia existencial de que quizás mañana no estamos. O no está alguien. Seguro que no está alguien. Y con dolor por sus seres queridos. A ellos, los abrazo especialmente”. “QEPD Gaspi”, concluyó.

Nati Jota despidió a Gaspi con un posteo en sus redes sociales (Foto: Instagram /natijota)

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron del todo bien entre los internautas que la volvieron tendencia por la frase “El bait de la historia”.

“Ni si quiera era amiga cercana para tirar esa despedida y encima tira ‘bait de la historia’”, “Sáquenle las redes, por favor”, “Cada oración es un ‘yo’ ‘yo’ ‘yo’”, “Siempre queriendo figurar”, “Algún día tal vez aprenda a expresarse y deje de tirar frases sin sentido”, “‘El bait de la historia’… 72 años”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Nati Jota despidió a Gaspi, pero una de sus frases generó polémica en redes sociales y se volvió tendencia (Foto: Captura X /porqueTTarg)

Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi, el youtuber argentino

Dos helicópteros chocaron entre sí este domingo por la mañana mientras sobrevolaban Río de Janeiro. Según informó la policía de Brasil, entre las víctimas fatales del choque entre helicópteros en Río de Janeiro se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como “Gaspi”.

También fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director del contenido de Gaspi, Lucas Vignale, y otros tres ocupantes.

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 9 de la mañana. Según testigos, los dos helicópteros chocaron en el aire y cayeron sobre un estacionamiento del concesionario automotriz BYD.

El helicóptero donde viajaban Oliver Tree, Gaspi y los productores explotó al impactar contra el suelo. Las llamas se propagaron rápidamente a los coches eléctricos estacionados, provocando nuevas explosiones y una columna de humo visible a kilómetros.