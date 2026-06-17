El saludo de Mauricio Macri a la Selección antes del debut en el Mundial: «A defenderla»

El expresidente del país publicó un alentador mensaje en sus redes sociales y hasta felicitó a FIFA por la organización del torneo

En la previa del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial de fútbol 2026, el expresidente Mauricio Macri, les envió un mensaje a los jugadores de la selección nacional y destacó la organización de FIFA en esta Copa del Mundo.

En su cuenta de X, el exmandatario y actual titular del PRO a nivel nacional, expresó: “Una vez más acompañando a un equipo marcado por el esfuerzo, la superación y el talento, y a un jugador de otro planeta que sigue dándonos alegrías inolvidables. Vamos Messi y vamos Argentina!!!! A defenderla”.

Además de darle aliento a los jugadores que son dirigidos tácticamente por Lionel Scaloni, Mauricio Macri también le brindó un guiño a la FIFA por la organización del primer Mundial con 48 equipos y no 32 como se venía jugando.

“Felicitaciones a la FIFA por semejante organización: 48 equipos y tres países anfitriones. El mundial más grande de la historia”, apuntó el líder del PRO, quien se muestra más ‘futbolero’ que el actual presidente Javier Milei.

El día que Javier Milei plantó a la FIFA y Conmebol

El año pasado, el presidente Javier Milei generó una fuerte polémica luego de faltar a la reunión donde se definía el futuro del Mundial 2030. El faltazo del mandatario libertario al cónclave con Gianni Infantino, titular de la FIFA, provocó una fuerte reacción del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien hoy está siendo investigado junto a Chiqui Tapia por presuntas irregularidades de la entidad con ARCA.

En aquel momento, cuando en Nueva York se debatía el posible cambio de formato que permitiría que la Selección Argentina juegue toda la fase de grupos en el país, Milei se reunía con el presidente norteamericano, Donald Trump, y dejaba plantado a las autoridades del fútbol mundial.

¿El Mundial tapa el escándalo con Manuel Adorni?

Mucho se habló en la previa del inicio del Mundial de fútbol 2026, que se juega en América del Norte, sobre si podía o no tapar el escándalo político de Manuel Adorni por su patrimonio de bienes.

Es que dirigentes de la oposición han revelado que el jefe de gabinete especuló con el comienzo de la Copa del mundo para distraer a los argentinos con su declaración jurada, algo que parece no haber hecho mella porque, incluso, el funcionario ha sumado nuevas denuncias penales en su contra, como la que le hicieron diputados de la Coalición Cívica.