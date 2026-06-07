¡ALEMANIA DIO EL GOLPE Y ENCENDIÓ LAS ALARMAS EN ECUADOR! Venció a Estados Unidos de Pochettino

Germany derrotó 2-1 a United States en un amistoso internacional que dejó mucha preocupación en el equipo dirigido por Mauricio Pochettino y llamó la atención de Ecuador, uno de los posibles rivales en el próximo gran desafío internacional.

Estados Unidos comenzó mejor

El conjunto norteamericano arrancó el encuentro con intensidad y logró ponerse en ventaja gracias a una buena jugada colectiva que premió su mejor inicio.

Durante varios minutos, el equipo de Pochettino mostró agresividad ofensiva y logró complicar a una Alemania que tardó en acomodarse dentro del partido.

Alemania reaccionó con autoridad

Con el correr de los minutos, la selección alemana comenzó a imponer su jerarquía y a controlar cada vez más el desarrollo del juego.

La presión alta, la precisión en los pases y la movilidad de sus atacantes terminaron inclinando la cancha a favor del conjunto europeo.

Antes del descanso llegó el empate y el partido cambió completamente de rumbo.

Remontada alemana en el complemento

En la segunda mitad, Alemania mantuvo el dominio y encontró el segundo gol tras una gran acción ofensiva que dejó sin respuestas a la defensa estadounidense.

A partir de allí, el equipo europeo manejó los tiempos del encuentro y mostró mucha solidez para sostener la ventaja.

Estados Unidos intentó reaccionar, pero nunca logró recuperar el nivel mostrado en el comienzo.

Un aviso para sus futuros rivales

El triunfo confirmó el crecimiento futbolístico de Alemania y dejó señales positivas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Para Ecuador y el resto de las selecciones que siguen de cerca el rendimiento de los europeos, la actuación alemana fue una muestra clara de que continúa siendo un rival de enorme jerarquía y peligro.

Por su parte, Estados Unidos deberá corregir errores defensivos y recuperar regularidad si pretende llegar en las mejores condiciones a los desafíos que se aproximan.