Matar al mensajero: el gobierno desplazó a la trabajadora que alertó por la situación en un hogar de niños

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco inició un sumario administrativo y desplazó a la operadora del Espacio Convivencial Alternativo Nº 1 de Resistencia. Es por haber alertado públicamente sobre la escasez y precarización del personal encargado de asistir a alrededor de 25 niños, entre ellos 8 bebés, varios de los cuales presentan diversas patologías. Mientras tanto, la Justicia sigue demorando el dictado de una acción de amparo y los alojados se encuentran en un estado de total vulnerabilidad.

Por Brian Pellegrini

Mientras la justicia chaqueña dilata de manera preocupante el dictado de una sentencia que ordene al gobierno provincial reforzar la dotación de recursos humanos para atender a alrededor de 25 niños de diferentes edades que residen en el Espacio Convivencial Alternativo (ECA) Nº 1 de Resistencia, desde el Poder Ejecutivo se profundiza la persecución contra el escaso personal de la dependencia al que acusa de haber hecho pública la situación que atraviesan los niños y adolescentes alojados en ese establecimiento.

En los últimos días del mes de mayo el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco decidió iniciar un sumario administrativo y apartar a la operadora del ECA Nº 1 ubicado en Presidencia Roque Sáenz Peña al 1200 de la ciudad de Resistencia. No solo eso sino que el disciplinamiento incluye además la degradación de la trabajadora, quien fue transferida al Departamento de Higiene y Maestranza de esa área que conduce el abogado Diego Gutiérrez, tercer ministro del área desde la asunción del gobernador Zdero.

Se trata de una medida “disciplinaria” similar a la adoptada con el exdirector de la Región Sanitaria Nº II, el médico Orlando Di Núbila, quien sacó a la luz la escandalosa situación de la “falsa médica” que estaría vinculada con la muerte de al menos 10 personas en distintas localidades del interior del Chaco. En ese sentido, la política del gobierno de Zdero es inequívoca: jamás reconoce las situaciones dramáticas que provoca el ajuste de su gestión en la pérdida de derechos de la población más vulnerable y carga con dureza contra quienes lo visibilizan. Como se suele decir en este tipo de situaciones: mata al mensajero.

Según el Ministerio, la operadora del ECA Nº 1 “habría incurrido en conductas incompatibles con la función pública, consistentes en la divulgación de información confidencial relativa a la salud e identidad de niños, niñas y adolescentes bajo resguardo institucional, así como la convocatoria a medios de prensa para exponer situaciones internas del dispositivo de cuidado”.

Todo falso. La trabajadora no divulgó ninguna información confidencial que pudiese dar lugar a la identificación de los niños, solo alertó sobre la situación de precarización y de escasez del personal para asistirlos, algo que vino reiterando desde comienzos de 2025 y que dio lugar a la intervención de la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 de Resistencia, Natalia Facchin, que impulsó una acción de amparo que aún no tuvo resolución por parte del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Resistencia.

De hecho, LITIGIO accedió a una reciente nota incorporada al expediente judicial mediante la cual la todavía operadora del ECA Nº 1 advertía a sus superiores que “la cantidad de niños/as bajo cuidado excede las condiciones seguras de Atención”.

En el escrito también señala que como operadora y también como delegada gremial “es mi obligación de dejar constancia de dicha situación”.

Así, hizo responsable a la responsable institucional “de cualquier contratiempo, accidente o incumplimiento de las medidas preventivas, en tanto que no se dispone de los recursos humanos mínimo para garantizar el cuidado de los niños”.

Vale recordar que en uno de los últimos dictámenes presentados ante el Juzgado Civil 4 de Resistencia, en el cual reiteraba el pedido del dictado de sentencia, la asesora de NNA Nº 1 de Resistencia, Natalia Facchin, alertó que “la vida e integridades de los niños se encuentra en peligro y requiere de medidas urgentes”. En ese sentido, consideró que “la situación institucional a la fecha francamente es insostenible”.

Después de casi un año y medio de trámite, la causa todavía no tiene sentencia.

REVISTA LITIGIO