¡ESCOCIA FUE UNA MÁQUINA! Goleó a Bolivia y dejó una imagen preocupante para la Verde

Scotland tuvo una actuación contundente y aplastó 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional que evidenció una enorme diferencia entre ambos equipos.

El conjunto europeo dominó de principio a fin y nunca le dio posibilidades de reacción a una Bolivia que sufrió durante toda la noche.

Escocia golpeó desde el arranque

Desde los primeros minutos, la selección escocesa tomó el control absoluto del partido con una presión intensa y mucha velocidad en ataque.

La superioridad quedó reflejada rápidamente en el marcador, ya que los europeos encontraron espacios y aprovecharon cada error defensivo de Bolivia.

El primer gol abrió el camino para una noche que terminaría siendo muy complicada para la Verde.

Dominio absoluto de los europeos

Con el correr de los minutos, Escocia siguió imponiendo condiciones y ampliando la diferencia gracias a su eficacia ofensiva.

Bolivia intentó reaccionar y equilibrar el desarrollo, pero nunca logró encontrar respuestas ante el ritmo y la intensidad de su rival.

La diferencia futbolística fue evidente en cada sector del campo.

Una goleada sin discusión

En el complemento, Escocia mantuvo la misma ambición y continuó atacando pese a tener el resultado controlado.

Los goles siguieron llegando y el marcador terminó reflejando una goleada contundente que pudo haber sido incluso más amplia.

Bolivia mostró voluntad para competir, aunque quedó expuesta frente a un rival que aprovechó prácticamente todas sus oportunidades.

Bolivia deberá corregir mucho

La derrota dejó preocupación en el conjunto sudamericano, que deberá trabajar en varios aspectos para afrontar los próximos desafíos internacionales.

Escocia, por su parte, cerró una actuación muy sólida, mostrando contundencia, orden y una gran capacidad ofensiva que ilusiona a sus hinchas de cara a lo que viene. ⚽🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔥