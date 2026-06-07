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¡NUEVA ZELANDA VOLVIÓ A CAER! Tim Payne sufrió otra derrota en la preparación internacional

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England derrotó por 1-0 a New Zealand en un amistoso internacional disputado como parte de la preparación de ambos equipos para los próximos compromisos oficiales.

El encuentro volvió a dejar con las manos vacías a la selección neozelandesa, que tuvo entre sus titulares a Tim Payne y continúa buscando mejorar su rendimiento frente a rivales de jerarquía.

Inglaterra impuso condiciones

Desde el inicio del partido, el conjunto inglés tomó el control de la posesión y manejó los tiempos del encuentro con su habitual intensidad y calidad técnica.

Nueva Zelanda intentó mantenerse ordenada defensivamente y apostó por los contragolpes para sorprender, aunque tuvo dificultades para sostener la presión rival durante largos pasajes del juego.

El gol que marcó la diferencia

La selección inglesa encontró la ventaja gracias a una jugada bien elaborada que terminó rompiendo la resistencia defensiva neozelandesa.

A partir de ese momento, Inglaterra administró el resultado con tranquilidad y continuó generando situaciones para ampliar la diferencia.

 

Nueva Zelanda luchó, pero no alcanzó

En el complemento, los oceánicos mostraron una mejor versión y buscaron adelantar sus líneas para llegar al empate.

Tim Payne y sus compañeros intentaron reaccionar con actitud y sacrificio, aunque les faltó precisión en los últimos metros para inquietar seriamente al arco inglés.

La defensa británica respondió con solidez cada vez que fue exigida.

Un resultado para sacar conclusiones

El pitazo final confirmó el triunfo por la mínima de Inglaterra y una nueva derrota para Nueva Zelanda en su preparación internacional.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico neozelandés buscará rescatar aspectos positivos y corregir errores de cara a los próximos desafíos, mientras que Inglaterra continúa sumando confianza y rodaje frente a futuros compromisos de mayor exigencia. ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇿

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