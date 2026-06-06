Barranqueras Samuel Vargas encabezó un almuerzo de reconocimiento a dirigentes barriales organizado por Nuevo País

El diputado provincial Samuel Vargas junto a sus pares Carlos Salom , la Presidente Carmen Delgado y el Leandro Franzolini encabezaron un almuerzo realizado este sábado 6 de junio, en Barranqueras donde se reconoció a dirigentes barriales por su compromiso social y trabajo comunitario. La actividad fue organizada Leandro Franzolini y la juventud del espacio político Nuevo País, reuniendo a referentes territoriales de distintos sectores.

Durante el encuentro se destacó la tarea cotidiana de quienes trabajan en los barrios acompañando a familias y generando espacios de contención social.

“Reconocemos el esfuerzo que hacen los dirigentes reales para trabajar en esta coyuntura económica y valoramos el gesto solidario y humano que tienen estas personas”, expresó Vargas.

Además, el legislador valoró el trabajo de los profesores que impulsan el hockey social en distintos barrios populares.

“Parecía que era un deporte de élite y hoy vemos a nuestros chicos jugando en los barrios. Valoramos eso porque hay más inclusión y más compromiso con el presente de los jóvenes para construir también un mejor futuro”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de la presencia del Estado en sectores donde existen mayores necesidades sociales.

“Donde el mercado no llega, el Estado está presente sin intermediarios”, afirmó.

El diputado también destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer el vínculo entre la sociedad y el Estado.

Durante el almuerzo, Vargas también se refirió al exgobernador y actual senador nacional Jorge Milton Capitanich.

“Venimos a ratificar el compromiso con ustedes que solidariamente trabajan día a día sin preguntar a quién, sino dando. Reconocer el trabajo de ustedes no es solamente una caricia al alma, sino decirles que estamos reconstruyendo la economía después de 16 años”, manifestó.

Asimismo, el legislador cuestionó el manejo económico de la gestión anterior y pidió que el exmandatario provincial se presente ante la Justicia.

“Le quiero advertir al senador nacional Jorge Milton Capitanich que si quiere venir al Chaco, que renuncie a los fueros y que se presente ante la Justicia. Si no tiene miedo, que se presente ante el juzgado penal de Sáenz Peña”, expresó Vargas.