La encuesta que preocupa al Gobierno de cara al 2027: el PRO primero y La Libertad Avanza detrás del voto indeciso

El politólogo Sergio Berensztein presentó en Modo Fontevecchia una encuesta que generó impacto en el escenario político nacional.

El politólogo Sergio Berensztein presentó en Modo Fontevecchia una encuesta que generó impacto en el escenario político nacional. El relevamiento mostró al PRO con niveles de identificación superiores a los esperados, mientras que La Libertad Avanza quedó relegada al tercer lugar entre las preferencias partidarias. Además, el estudio reveló que el grupo de ciudadanos que no se siente representado por ninguna fuerza política supera al oficialismo.

El PRO se consolida como una referencia del centro político

Al analizar los resultados, Berensztein sostuvo que el PRO mantiene una fortaleza estructural dentro del sistema político argentino. «El PRO es una marca muy importante. Reemplazó al radicalismo como partido de centro, aunque con un componente más de centro derecha«, afirmó. Según explicó, la crisis de 2001 debilitó significativamente a la UCR, permitiendo que ese espacio fuera ocupado por el partido fundado por Mauricio Macri.

El especialista recordó que esta tendencia ya se había reflejado en los resultados electorales recientes. «Cuando uno analiza el voto que obtuvo Patricia Bullrich en 2023, vemos un 26% de los votos, muy congruente con lo que estamos observando en esta encuesta», señaló. A su juicio, existe una coherencia entre la performance electoral del PRO y los niveles de identificación que conserva entre los votantes.

Berensztein también destacó la vigencia del peronismo, más allá de los cambios de nombre y de estrategia electoral. «El peronismo cambia de nombre según la ocasión, pero sigue siendo un pilar en términos de preferencias políticas», indicó. Aunque reconoció un desgaste respecto de décadas anteriores, consideró que continúa siendo una de las fuerzas más competitivas del país.

La Libertad Avanza y el peso de los desencantados

Uno de los datos más llamativos del estudio fue la posición de La Libertad Avanza, que aparece por detrás del PRO y del peronismo en términos de identidad partidaria. Para Berensztein, esto responde en parte a la novedad del espacio. «Es una fuerza nueva. Si hoy alguien quiere afiliarse a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, ¿a dónde va?», planteó, al remarcar las diferencias organizativas con los partidos tradicionales.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue el crecimiento de quienes no se identifican con ninguna fuerza política. «La tercera fuerza arriba de La Libertad Avanza es el ninguno«, enfatizó. Según explicó, se trata de ciudadanos desencantados con la oferta política actual, que observan el escenario partidario sin encontrar una opción que los represente plenamente.

Para el analista, ese segmento será determinante en los próximos procesos electorales. «Hay mucha gente que está descreída, que está por afuera del sistema y que ve la oferta actual y nada la seduce«, advirtió. En ese sentido, concluyó que la capacidad de los partidos para captar a esos votantes independientes podría definir el resultado de las elecciones del próximo año.