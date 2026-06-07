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¡TURQUÍA REMONTÓ Y MANDA UN MENSAJE A PARAGUAY! La Vinotinto golpeó primero, pero los europeos reaccionaron

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Türkiye derrotó 2-1 a Venezuela en un amistoso internacional disputado en Florida y cerró su preparación mundialista con una victoria que no pasó desapercibida en Paraguay, uno de sus futuros rivales en la Copa del Mundo.

Venezuela sorprendió de entrada

La Vinotinto comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 13 minutos gracias a un verdadero golazo de Gleiker Mendoza, que sacó un potente remate imposible para el arquero turco. El equipo sudamericano aprovechó una de sus primeras oportunidades y golpeó cuando mejor jugaba Turquía.

Turquía reaccionó antes del descanso

Los dirigidos por Vincenzo Montella mantuvieron la calma y continuaron dominando la posesión. La recompensa llegó sobre el cierre de la primera mitad, cuando Barış Alper Yılmaz aprovechó una desatención defensiva para establecer el 1-1 y cambiar el rumbo emocional del partido.

 

 

Akgün completó la remontada

En el complemento, Turquía salió decidida a buscar la victoria y encontró rápidamente el segundo gol. Yunus Akgün recibió cerca del área y sacó un gran remate para poner el 2-1 definitivo a los 53 minutos. Desde ese momento, los europeos controlaron el encuentro y sostuvieron la ventaja hasta el final.

Un aviso para Paraguay

La selección turca llega al Mundial en un gran momento, luego de encadenar victorias en sus últimos amistosos y mostrando una notable capacidad de reacción. El triunfo ante Venezuela refuerza la confianza de un equipo que compartirá grupo con rivales de peso y que buscará ser una de las sorpresas del torneo.

Mientras tanto, Paraguay y el resto de sus futuros adversarios toman nota: Turquía mostró carácter para remontar un partido complicado y llega con el ánimo por las nubes a su gran cita internacional. ⚽🇹🇷🔥

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