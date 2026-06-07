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¡ARGENTINA LLEGA EN ALZA! La Scaloneta venció a Honduras en su último ensayo antes del Mundial

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Argentina derrotó 2-0 a Honduras en un amistoso preparatorio y dejó muy buenas sensaciones de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Argentina dominó desde el comienzo

La Albiceleste tomó el control del partido desde los primeros minutos, manejando la posesión y generando constantes aproximaciones sobre el arco hondureño.

Con intensidad, movilidad y presión alta, el equipo mostró una versión sólida que ilusiona a los hinchas en la previa de la máxima cita del fútbol mundial.

Lautaro abrió el camino

La superioridad argentina encontró premio con una gran definición de Lautaro Martínez, que volvió a demostrar toda su capacidad goleadora para romper el cero y poner en ventaja a la Scaloneta.

El delantero fue una de las piezas más peligrosas del ataque y complicó permanentemente a la defensa rival.

Giuliano Simeone selló el triunfo

En el complemento, Argentina mantuvo el dominio y encontró el segundo gol gracias a Giuliano Simeone, que aprovechó una buena acción ofensiva para ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro.

El tanto desató el festejo de los hinchas y confirmó una actuación convincente del conjunto nacional.

 

Listos para el gran desafío

Más allá del resultado, el amistoso sirvió para que Scaloni sacara conclusiones importantes y ajustara los últimos detalles antes del debut mundialista.

Argentina mostró solidez defensiva, buen funcionamiento colectivo y eficacia en ataque, ingredientes que alimentan la ilusión de volver a ser protagonista en la Copa del Mundo.

La Scaloneta cerró su preparación con una victoria y ahora apunta toda su energía al desafío más importante: competir por la gloria mundial. 🇦🇷🏆⚽🔥

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