Patricia Bullrich se refirió a su renuncia y aseguró: «No hay internas»

Patricia Bullrich confirmó que ofreció su renuncia al presidente luego de su discrepancia respecto al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Desde Mendoza, la senadora aseguró que Javier Milei «siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración».

Asimismo, Bullrich aclaró que para ella corresponde poner su renuncia a disposición del ejecutivo ya que sostiene una posición distinta al gobierno en esta cuestión. Sin embargo, descartó finalmente su renuncia y aseguró: «No hay internas».

El retiro del pliego de la jueza Michelli

El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, enviaron un pedido formal al Senado para retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli como candidata a jueza federal de La Plata. La decisión del gobierno fue cuestionada por sospechas de persecución política a la jueza ya que había trascendido que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

El retiro del pliego impactó de lleno en la cúpula de La Libertad Avanza, provocando un fuerte cortocircuito entre la Casa Rosada y sus terminales legislativas. La senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de la orden presidencial y anunció a través de sus redes sociales que ejercería su «derecho a la objeción de conciencia» para negarse a votar el rechazo de la postulación.

Las sospechas de un «camino propio» para Bullrich

El ofrecimiento de la renuncia por parte de la senadora suma un capítulo más a la novela sobre los conflictos dentro del gobierno. En los pasillos de la Casa Rosada, los actores más cercanos al triángulo de hierro empezaron a mirar con desconfianza la autonomía con la que se mueve Bullrich.

A pesar de que la senadora señaló que su ofrecimiento fue como «persona de bien», algunos interpretaron esta acción como un desafío abierto a la autoridad del Ejecutivo y una señal de que los límites de la obediencia partidaria están cerca de romperse.

Quienes perciben una posible ruptura por parte de Bullrich argumentan que sus recientes diferenciaciones públicas buscan perfilarla como una alternativa de derecha «institucional y republicana», distanciándose de las formas más radicales de la conducción actual sin abandonar el votante de cambio. Sin embargo, ella aseguró que no piensa separarse de La Libertad Avanza.