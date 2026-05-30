Roland Garros, hoy: a que hora juegan los tenistas argentino y cómo ver los partidos en vivo

Juan Manuel Cerúndolo, protagonista del mayor batacazo en Roland Garros 2026, vuelve a la salir a la cancha para seguir haciendo historia sobre el polvo de ladrillo de París. El argentino enfrentará este sábado al español Martín Landaluce con el objetivo de avanzar a los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo llega de eliminar al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y hoy tendrá el desafío de confirmar esa victoria para mejorar lo que ya es su mejor de toda su carrera en un torneo grande.

El número 56 del ranking ATP apenas había alcanzado la segunda ronda en Roland Garros 2025 y el US Open 2023, algo que ya superó con su resonante triunfo ante el italiano.

El partido comenzará no antes de las 8:30 de Argentina y lo enfrentará con un rival de 20 años, ubicado en el puesto 69, que llega de una victoria en cinco sets ante el checo Vit Kopriva.

Francisco Cerúndolo busca los octavos de final ante Svajda

En la misma jornada, su hermano mayor, Francisco Cerúndolo, busca avanzar a la cuarta ronda por tercera vez en su partido frente al estadounidense Zachary Svajda, que ya comenzó en el primer turno de la cancha 14.

El otro argentino que se presentará este sábado será Francisco Comesaña ante el ex-top ten italiano Matteo Berrettini en un juego que tendrá como escenario el court Simonne-Mathieu.

Cómo ver el torneo de Roland Garros

Toda la acción del segundo Grand Slam de la temporada de tenis se puede seguir en vivo por las señales de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.