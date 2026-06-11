Samuel Vargas y el Subsecretario Romero Castelan impulsan articulación regional para fortalecer la capacitación laboral

Está mañana se llevó adelante una reunión encabezada por Samuel Vargas junto al subsecretario de Trabajo de la provincia, Francisco Romero Castelán; el intendente de La Verde, Federico Peón; la doctora Sara Romero Castelán y el contador Miguel Biltes, con el objetivo de articular acciones regionales vinculadas a la capacitación laboral y el fortalecimiento productivo.

El encuentro buscará avanzar en programas destinados a localidades como Lapachito, La Escondida, Colonias Unidas, Capitán Solari, Laguna Limpia y Ciervo Petiso, promoviendo espacios de formación y acompañamiento para los vecinos, además de evaluar junto a referentes sociales y comunitarios las potencialidades productivas de cada zona.

“Es fundamental la articulación entre la Comunidad, el Gobierno provincial y las intendencias, porque solamente estando en el territorio podemos conocer las pequeñas y medianas iniciativas y emprendimientos que muchas veces generan respuestas concretas para la gente”, expresó Samuel Vargas.

Además, se trabajará en el fortalecimiento de programas , que ya se desarrollan en la región, analizando sus fortalezas y debilidades para mejorar su implementación y alcance.

Por su parte, el subsecretario Francisco Romero Castelán manifestó su predisposición para trabajar con todos los sectores proactivos que busquen impulsar la reactivación económica y laboral en las distintas localidades.

El Subsecretariotambién remarcó la necesidad de incorporar nuevas profesiones y capacitaciones que se adecuen a las realidades y demandas actuales de estos pueblos.

Asimismo, destacó que las medidas impulsadas por el gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero permiten visualizar la necesidad de contar con recursos humanos capacitados y preparados para afrontar los desafíos que se vienen, especialmente con la puesta en marcha total del Puerto Las Palmas y el Puerto de Barranqueras.

En ese sentido, señaló también la importancia de los convenios internacionales vinculados a productos cárnicos que ya posee la provincia y que continuarán ampliándose, generando nuevas oportunidades laborales y productivas, además de fortalecer toda la cadena de derivados que se produce en la región.

Finalmente, Vargas sostuvo que el objetivo es lograr un trabajo ordenado y articulado en cada una de las localidades, promoviendo empleo, capacitación y crecimiento para las comunidades del interior chaqueño.