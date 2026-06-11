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Samuel Vargas y el Subsecretario Romero Castelan impulsan articulación regional para fortalecer la capacitación laboral

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Está mañana se llevó adelante una reunión encabezada por Samuel Vargas junto al subsecretario de Trabajo de la provincia, Francisco Romero Castelán; el intendente de La Verde, Federico Peón; la doctora Sara Romero Castelán y el contador Miguel Biltes, con el objetivo de articular acciones regionales vinculadas a la capacitación laboral y el fortalecimiento productivo.

El encuentro buscará avanzar en programas destinados a localidades como Lapachito, La Escondida, Colonias Unidas, Capitán Solari, Laguna Limpia y Ciervo Petiso, promoviendo espacios de formación y acompañamiento para los vecinos, además de evaluar junto a referentes sociales y comunitarios las potencialidades productivas de cada zona.

“Es fundamental la articulación entre la Comunidad, el Gobierno provincial y las intendencias, porque solamente estando en el territorio podemos conocer las pequeñas y medianas iniciativas y emprendimientos que muchas veces generan respuestas concretas para la gente”, expresó Samuel Vargas.

Además, se trabajará en el fortalecimiento de programas , que ya se desarrollan en la región, analizando sus fortalezas y debilidades para mejorar su implementación y alcance.
Por su parte, el subsecretario Francisco Romero Castelán manifestó su predisposición para trabajar con todos los sectores proactivos que busquen impulsar la reactivación económica y laboral en las distintas localidades.

El Subsecretariotambién remarcó la necesidad de incorporar nuevas profesiones y capacitaciones que se adecuen a las realidades y demandas actuales de estos pueblos.
Asimismo, destacó que las medidas impulsadas por el gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero permiten visualizar la necesidad de contar con recursos humanos capacitados y preparados para afrontar los desafíos que se vienen, especialmente con la puesta en marcha total del Puerto Las Palmas y el Puerto de Barranqueras.

En ese sentido, señaló también la importancia de los convenios internacionales vinculados a productos cárnicos que ya posee la provincia y que continuarán ampliándose, generando nuevas oportunidades laborales y productivas, además de fortalecer toda la cadena de derivados que se produce en la región.

Finalmente, Vargas sostuvo que el objetivo es lograr un trabajo ordenado y articulado en cada una de las localidades, promoviendo empleo, capacitación y crecimiento para las comunidades del interior chaqueño.

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