SÁENZ PEÑA – Estudiantes de la E.E.T. N°22 ajustan su auto para el Autotec de Charata: buscan sponsors para llegar a la competencia

Ocho alumnos de 4° año, promo y pre-promo trabajan en el taller del colegio. Deben adaptar el vehículo al nuevo reglamento y al kit que envía Provincia. El docente Pol Notario pidió apoyo a la comunidad para financiar traslado y repuestos.

La Escuela de Enseñanza Técnica N°22 “Teniente Benjamín Matienzo” ya trabaja a full para el Autotec 2026. Ocho estudiantes de 4° año, de la promo y pre-promo, se encargan de adaptar el auto al nuevo reglamento bajo la coordinación del docente Pol Notario y dos colegas más.

La competencia se realizará el próximo mes de agosto en Charata, organizada por el Ministerio de Educación. “Ellos tienen la tarea de justamente ajustar el auto al nuevo reglamento que todos los años va cambiando”, explicó Notario. Este año Provincia envió un kit para equipar a todos los equipos, por lo que los alumnos debieron reformar el vehículo que ya tenían para entrar en norma.

Trabajo integral en el taller

El armado es 100% del colegio. “El auto se arma completamente en el colegio con la maquinaria o la herramienta de ahí y va pasando por todas las secciones”, detalló el docente. Aunque son tres los profesores a cargo, todo el taller colabora: herrería, electricidad y mecanizado aportan para que cada pieza se fabrique íntegro con los estudiantes.

“Va pasando por todas las secciones ayuda al… si bien somos tres docentes los que estamos a cargo del proyecto todo el taller en conjunto los demás docentes y también nos colaboran”, señaló Notario. Así los chicos aplican en la práctica lo que aprenden en teoría.

Buscan apoyo económico para traslado y repuestos

El principal desafío ahora es económico. “Lo que más se necesita justamente son los porque el traslado, la movilidad del vehículo a veces hay que viajar por ejemplo hay que viajar a Charata a veces hay que hacer dos o tres viajes eh lleva su gasto ¿No? Y también lo que es el armado del vehículo todas las piezas repuestos que por ahí se dañan hay que cambiar o material se necesita los sí”, indicó.

Por eso pidieron el acompañamiento de ex alumnos, comerciantes y vecinos. “Los invitamos a la comunidad que esté atenta el próximo mes de agosto si van a estar participando en el colegio industrial esta propuesta de este desafío que va a reunir a varios colegios del interior de la provincia”, sostuvo.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse a la escuela. “Si alguno quiere ser le agradeceríamos que se acerque por favor sino los chicos también andan buscando por todos lados”, cerró Notario.

Con 8 estudiantes ya trabajando en el taller, la Técnica N°22 Matienzo se prepara para representar a Sáenz Peña en Charata y sumar experiencia en este desafío que une educación, mecánica y trabajo en equipo.