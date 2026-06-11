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Récord de expulsados en un partido inaugural: México y Sudáfrica hicieron historia en el Mundial 2026

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El árbitro brasileño Wilton Sampaio fue protagonista de una marca inédita en la Copa del Mundo.

 

La victoria por 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 dejó un registro inédito: fue el encuentro de apertura de una Copa del Mundo con mayor cantidad de expulsiones.

La primera tarjeta roja del torneo llegó al inicio del segundo tiempo. El mediocampista sudafricano Sphephelo Sithole fue expulsado tras derribar a Brian Gutiérrez cuando el atacante mexicano se encaminaba hacia el área, convirtiéndose además en el primer futbolista en ver la roja en esta edición del Mundial.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsó a tres jugadores en el primer partido del Mundial. (Foto: Reuters).
El árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsó a tres jugadores en el primer partido del Mundial. (Foto: Reuters).

La intensidad del compromiso se mantuvo durante gran parte del encuentro y volvió a reflejarse en el tramo final. A los 84 minutos, el mediapunta Themba Zwane también fue expulsado luego de el árbitro brasileño Wilton Sampaio revise la jugada en VAR, dejando a Sudáfrica con apenas nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Sobre el cierre del encuentro, el defensor César Montes recibió la tarjeta roja. De esta manera, el México-Sudáfrica que abrió la Copa del Mundo 2026 no solo entregó los primeros goles del torneo, sino también un récord poco habitual: tres expulsiones en un partido inaugural, una cifra sin precedentes en la historia de los Mundiales.

El resumen de la victoria de México ante Sudáfrica por el Mundial 2026

 

México 2 – 0 Sudáfrica | Mundial 2026 | Grupo A – Fecha 1

Datos y estadísticas del partido de México y Sudáfrica por el Mundial 2026

 

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