Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Periodismo sin censura: medios y trabajadores de prensa debatieron sobre libertad de expresión en Chaco

Published

Con transmisión en directo por el canal de Instagram @bohemia.envivo, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco AMCCH y el Sindicato de Prensa del Chaco llevaron adelante este lunes 8 de junio el conversatorio “Hablemos Sin Censura”. El encuentro se desarrolló desde las 18:00 hs en la sede gremial de López y Planes N° 862 y contó con la presencia de autoridades, periodistas y público en general.

La apertura institucional estuvo a cargo del Presidente de AMCCH, Juan Diego Turraca, y del Secretario General del Sindicato de Prensa, Sebastián Acosta, quienes destacaron la importancia de generar espacios de debate para defender la libertad de expresión y las condiciones laborales del sector.

La apertura del conversatorio la realizó de manera virtual la periodista Sandra Russo. A continuación expuso la Dra. María Isabel Iride Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco STJ, sobre el rol del Poder Judicial frente a la libertad de expresión.

El panel continuó con la intervención del periodista Roberto Espinoza en sala, y de Martín García, que se sumó también en modalidad virtual. Completaron el debate los periodistas Santiago Garat, Fernando Ojeda, Sandro Fernández y Daniel Oscar García, quienes aportaron miradas desde la radio, televisión, gráfica y medios digitales sobre la realidad del oficio en la provincia.

La moderación estuvo a cargo de la periodista Gabriela Pellegrini, quien condujo el intercambio entre expositores y asistentes. Durante más de dos horas se abordaron temas como precarización laboral, acceso a la información pública, presiones de sectores de poder, el compromiso social del periodismo chaqueño y la participación y el pedido de difusión de la situación de las comunidades originarias en toda la región.

La actividad, de debate abierto, fue la contraparte a lo que el Gobierno provincial denominó “La fiesta del periodista” en la que la reflexión sobre la labor estuvo tan ausente como los medios y periodistas críticos.

El evento contó con la adhesión de CGT Chaco, UICH, Frente Gremial Docente Multisectorial de las y los Trabajadores Chaco, Frente de Lucha Indígena Chaco, Comité de Prevención de la Tortura, Multisectorial Federal de la RA, ACAPI y Fundación THE ROCK.

Tanto Turraca como Acosta coincidieron en que “Hablemos Sin Censura” se consolida como una política institucional de AMCCH y el Sindicato de Prensa para fortalecer la unidad del sector y garantizar la participación del pueblo en el debate por expresión y prensa en su más libre sentido.

Contacto de prensa:
Asociación de Medios de Comunicación del Chaco AMCCH
Sindicato de Prensa del Chaco

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

Conmoción en el automovilismo: quién era el piloto que murió en el choque fatal de la Ruta 94 en Santa Fe

El siniestro ocurrió en la localidad santafesina de Teodelina. Cuatro personas murieron tras la colisión frontal entre una camioneta y un automóvil. El automovilismo...

2 días ago

Politica

Axel Kicillof decretó tres días de duelo en la provincia de Buenos Aires tras el fallecimiento del Indio Solari

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó el decreto que declara tres días de duelo por el fallecimiento de Indio Solari. La...

4 días ago

Politica

Cecilia Moreau cargó contra el Gobierno por la despedida del Indio Solari: “Demostraron mezquindad y crueldad”

Cecilia Moreau cuestionó la negativa para realizar una despedida pública del músico en el Congreso y acusó al oficialismo de no tener voluntad política...

4 días ago

Politica

La encuesta que preocupa al Gobierno de cara al 2027: el PRO primero y La Libertad Avanza detrás del voto indeciso

El politólogo Sergio Berensztein presentó en Modo Fontevecchia una encuesta que generó impacto en el escenario político nacional. El politólogo Sergio Berensztein presentó en Modo Fontevecchia...

3 días ago