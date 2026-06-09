Periodismo sin censura: medios y trabajadores de prensa debatieron sobre libertad de expresión en Chaco

Con transmisión en directo por el canal de Instagram @bohemia.envivo, la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco AMCCH y el Sindicato de Prensa del Chaco llevaron adelante este lunes 8 de junio el conversatorio “Hablemos Sin Censura”. El encuentro se desarrolló desde las 18:00 hs en la sede gremial de López y Planes N° 862 y contó con la presencia de autoridades, periodistas y público en general.

La apertura institucional estuvo a cargo del Presidente de AMCCH, Juan Diego Turraca, y del Secretario General del Sindicato de Prensa, Sebastián Acosta, quienes destacaron la importancia de generar espacios de debate para defender la libertad de expresión y las condiciones laborales del sector.

La apertura del conversatorio la realizó de manera virtual la periodista Sandra Russo. A continuación expuso la Dra. María Isabel Iride Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco STJ, sobre el rol del Poder Judicial frente a la libertad de expresión.

El panel continuó con la intervención del periodista Roberto Espinoza en sala, y de Martín García, que se sumó también en modalidad virtual. Completaron el debate los periodistas Santiago Garat, Fernando Ojeda, Sandro Fernández y Daniel Oscar García, quienes aportaron miradas desde la radio, televisión, gráfica y medios digitales sobre la realidad del oficio en la provincia.

La moderación estuvo a cargo de la periodista Gabriela Pellegrini, quien condujo el intercambio entre expositores y asistentes. Durante más de dos horas se abordaron temas como precarización laboral, acceso a la información pública, presiones de sectores de poder, el compromiso social del periodismo chaqueño y la participación y el pedido de difusión de la situación de las comunidades originarias en toda la región.

La actividad, de debate abierto, fue la contraparte a lo que el Gobierno provincial denominó “La fiesta del periodista” en la que la reflexión sobre la labor estuvo tan ausente como los medios y periodistas críticos.

El evento contó con la adhesión de CGT Chaco, UICH, Frente Gremial Docente Multisectorial de las y los Trabajadores Chaco, Frente de Lucha Indígena Chaco, Comité de Prevención de la Tortura, Multisectorial Federal de la RA, ACAPI y Fundación THE ROCK.

Tanto Turraca como Acosta coincidieron en que “Hablemos Sin Censura” se consolida como una política institucional de AMCCH y el Sindicato de Prensa para fortalecer la unidad del sector y garantizar la participación del pueblo en el debate por expresión y prensa en su más libre sentido.

Contacto de prensa:

Asociación de Medios de Comunicación del Chaco AMCCH

Sindicato de Prensa del Chaco