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SCALONI METE MANO! Senesi se suma y Argentina ajusta detalles para el debut mundialista

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Argentina continúa su preparación en Kansas City de cara al estreno en la Copa del Mundo y la gran novedad de las últimas horas fue la incorporación de Marcos Senesi a la lista definitiva del plantel.

La decisión fue tomada por Lionel Scaloni cuando restan apenas cinco días para el debut frente a Algeria, en un movimiento que busca reforzar las variantes defensivas de la Albiceleste.

Senesi, la gran novedad

El defensor llega para aportar experiencia, solidez y una alternativa importante dentro de la última línea argentina.

Su incorporación amplía las opciones del cuerpo técnico en una zona clave del campo y le brinda a Scaloni más variantes para afrontar una competencia tan exigente como el Mundial.

Entrenamientos con intensidad en Kansas

La Selección trabaja a pleno en Kansas City, donde el cuerpo técnico continúa ajustando detalles tácticos y físicos pensando en el estreno mundialista.

Los entrenamientos han mostrado un alto nivel de intensidad y compromiso por parte de los futbolistas, conscientes de la importancia de llegar en óptimas condiciones al primer compromiso.

 

 

Scaloni analiza el equipo

Durante las últimas prácticas, el entrenador argentino comenzó a delinear posibles formaciones y esquemas para enfrentar a Argelia.

Aunque todavía no confirmó el once titular, existen varios indicios sobre la base del equipo que saldrá al campo en el debut.

La prioridad del cuerpo técnico pasa por encontrar equilibrio, solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Cuenta regresiva para el estreno

Con la incorporación de Senesi ya confirmada, Argentina entra en la etapa final de preparación antes de su presentación en la Copa del Mundo.

La expectativa crece entre los hinchas y dentro del plantel, que buscará comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar sus aspiraciones desde el primer partido.

La Scaloneta sigue afinando detalles y el sueño mundialista está cada vez más cerca. 🏆🇦🇷⚽🔥

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