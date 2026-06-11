Murió uno de los chaqueños qué chocaron en Corrientes contra una retroexcavadora

Este pasado lunes, dos hombres resultaron heridos luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 691, en el acceso norte a la localidad correntina de Esquina.

El siniestro se registró alrededor de las 7 del lunes y tuvo como protagonistas a una máquina retroexcavadora y un automóvil Toyota Corolla, que circulaban en el mismo sentido, de norte a sur.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de menor porte impactó contra la maquinaria vial, que era conducida por Cirilo Almirón, de 62 años.

El Toyota Corolla era guiado por Alejandro Gauna, de 39 años, quien viajaba acompañado por Diego Riquel. Ambos se trasladaban desde la ciudad de Resistencia hacia Buenos Aires.

Como consecuencia de la colisión, Alejandro Javier Gauna, de 39 años, con domicilio en Barranqueras, Chaco, ingresó al hospital local inconsciente y en estado crítico con un severo traumatismo de cráneo. Tras ser estabilizado, fue derivado en ambulancia hacia el Hospital Regional de Goya y, en horas de la tarde, trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la capital correntina, donde permanecía hasta hoy jueves 11 de Junio de 2026 internado en el área de cuidados intensivos donde finalmente termina falleciendo.

Por su parte, Diego David Riquel, de 38 años, oriundo de la capital chaqueña, sufrió una fractura de vértebra lumbar. Debido a la complejidad de la lesión ósea, los profesionales médicos dispusieron también su inminente traslado a un centro de salud de mayor complejidad en Corrientes Capital cómo el Hospital Escuela para ser trasladado después de algunas horas al hospital Perrando internado hasta el día de hoy.

Bomberos Voluntarios de Esquina trabajaron en el lugar para auxiliar a los ocupantes del automóvil y colaborar con las tareas de emergencia. En tanto, efectivos policiales y personal especializado realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.

La investigación cuenta con la intervención de la licenciada Andrea Gómez, integrante del Equipo Técnico de Investigación (ETI) del Ministerio Público Fiscal, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias en la escena del siniestro.